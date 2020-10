Partisan du renouveau, St-Pierre Plamondon garde la même équipe

QUÉBEC — Il s’est fait élire en plaidant pour le renouveau, mais il a choisi la continuité dans son équipe.

Le nouveau chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a reconduit dans ses fonctions, mercredi, le même trio d’officiers parlementaires qu’avant son élection à la tête du parti vendredi: le chef parlementaire, Pascal Bérubé, le leader parlementaire, Martin Ouellet, et le président du caucus, Harold LeBel.

Il n’a pas fait de «proposition formelle» à son ancien adversaire dans la course, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Le nouveau chef assure toutefois qu’il n’y a pas de froid entre eux.

«Non, pas du tout, je lui ai témoigné du respect que j’avais pour lui, du fait qu’une course de neuf mois crée des émotions et une fatigue très légitimes et que je serai toujours équitable, sur le plan humain.»

M. Bérubé avait pourtant terminé son mandat de chef intérimaire la semaine dernière en laissant entendre qu’il n’était pas intéressé à poursuivre.

«Notre nouveau chef a un enthousiasme contagieux et est très convaincant, s’il est capable de me faire changer, je pense qu’il est capable de convaincre bien des Québécois de nous suivre», a répondu M. Brébué quand on lui a demandé de justifier sa volte-face.