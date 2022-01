Party à bord d’un avion de Sunwing: le ministre des Transports demande une enquête

MONTRÉAL — Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a déclaré mardi qu’il avait demandé à Transports Canada d’enquêter sur les informations faisant état de «comportements inacceptables» sur un récent vol de Sunwing Airlines à destination de Cancún, au Mexique.

Des vidéos du vol du 30 décembre partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer des passagers ne portant pas de masques, sans distanciation, dansant dans l’allée et sur les sièges. Dans une vidéo, des passagers semblent se passer une grande bouteille de vodka.

Selon certains médias, l’avion avait été affrété et certains des passagers étaient des influenceurs et des membres de la distribution d’émissions de télé-réalité québécoises «Occupation double» et «L’île de l’amour».

Le ministre Alghabra a rappelé sur Twitter que les risques de COVID-19 devaient être pris au sérieux.

Rena Kisfalvi, présidente de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente un millier d’agents de bord de Sunwing, a également qualifié ces comportements d’inacceptables.

Sunwing Airlines n’a pas immédiatement répondu à une demande pour commenter la situation.

