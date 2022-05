Pas d’accusation recommandée pour un policier qui avait tiré sur un suspect au N.-B.

SAINT-STEPHEN, N.-B. — La «police des polices» conclut qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui avait tiré sur un homme à St. Stephen, au Nouveau-Brunswick, l’année dernière. L’homme avait été blessé à l’abdomen.

C’est l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse qui avait mené l’enquête après cette intervention policière au Nouveau-Brunswick, le 16 septembre 2021.

Le rapport d’enquête indique que les deux policiers de la GRC appelés sur les lieux savaient que le suspect avait agressé quelqu’un avec une machette plus tôt ce matin-là, et qu’il avait toujours la machette avec lui lorsqu’ils l’ont approché.

Malgré les efforts pour désamorcer la situation, indique le rapport, le suspect s’est approché des policiers avec la machette et six coups de feu ont été tirés vers lui. L’homme a indiqué plus tard aux enquêteurs qu’il voulait mourir sous les balles des policiers.

Le rapport indique que le policier qui a tiré avait des motifs raisonnables de croire que le recours à la force était nécessaire pour éviter que lui ou son collègue soit tué ou grièvement blessé.