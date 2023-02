Pas de crise de l’énergie, dit Fitzgibbon, contrairement à ce que dit Skeete

QUÉBEC — Il n’y a pas de crise énergétique au Québec, selon le ministre Pierre Fitzgibbon, même si un de ses collègues soutient le contraire.

La semaine dernière, le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, a évoqué une crise énergétique au Québec au cours d’une séance à l’Assemblée nationale.

Vendredi, l’opposition libérale accusait le gouvernement caquiste de manquer de «clarté et de vision» sur les besoins futurs en électricité et M. Skeete a alors répliqué que les libéraux, «de leur côté aussi, n’ont pas de réponse par rapport à comment on va faire pour régler la crise énergétique du Québec».

«Crise d’énergie? Non», a clarifié M. Fitzgibbon, en mêlée de presse mercredi matin, avant de se rendre à la période de questions.

«Je pense que le Québec a l’énergie dont il a besoin», a-t-il tranché.

Cependant, le ministre a ajouté que les besoins futurs des industries qui ont été répertoriés dépassent les capacités actuelles de production d’Hydro-Québec. Il a toutefois voulu se montrer rassurant pour la suite.

«Mais on peut gérer ça», s’est-il empressé d’ajouter.