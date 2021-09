Pas de discours afghan à l’Assemblée générale de l’ONU

NEW YORK — Le différend entre les nouveaux dirigeants talibans afghans et l’ancien gouvernement sur qui devrait prendre la parole lors de la réunion annuelle des leaders mondiaux aux Nations unies a eu sa réponse lundi: personne.

Les talibans avaient contesté les pouvoirs de l’ambassadeur de l’ancien gouvernement afghan et demandé à représenter le pays lors du sommet des dirigeants devant l’Assemblée générale de cette année, qui a débuté le 21 septembre et se termine lundi.

Mais toute contestation en la matière doit être entendue par la Commission de vérification des pouvoirs de l’Assemblée générale de l’ONU, qui se réunit généralement en novembre. Or, la commission ne s’est pas réunie plus tôt pour entendre cette contestation.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a expliqué que vendredi dernier, c’était l’ambassadeur de l’Afghanistan actuellement reconnu à l’ONU, Ghulam Isaczai, qui figurait sur la liste des porte-parole de ce pays. M. Dujarric a toutefois indiqué lundi à l’Associated Press que l’ONU «avait été informée samedi par la mission afghane qu’ils ne parleraient plus».

L’Afghanistan devait prononcer le discours final à la tribune de l’ONU, lundi après-midi. Mais cette allocution ne figurait pas sur la liste des orateurs publiée lundi matin.

Un message téléphonique demandant des commentaires a été laissé à la mission des Nations unies en Afghanistan.

Les talibans ont envahi la majeure partie de l’Afghanistan le mois dernier, alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait chaotique du pays après 20 ans. Les intégristes soutiennent qu’ils sont désormais aux commandes et ont le droit de représenter le pays aux Nations unies. L’ambassadeur Isaczai représente le gouvernement de l’ancien président Ashraf Ghani.

Dans une lettre adressée au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le nouveau ministre des Affaires étrangères du gouvernement taliban, Ameer Khan Muttaqi, a déclaré que l’ex-président Ghani avait été «évincé» le 15 août et que les pays du monde «ne le reconnaissaient plus comme président».

Par conséquent, a déclaré le ministre Muttaqi, l’ambassadeur Isaczai ne représente plus l’Afghanistan et les talibans nomment un nouveau représentant permanent des Nations unies, Mohammad Suhail Shaheen – qui a été porte-parole des talibans lors des négociations de paix au Qatar.

«Nous avons toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance d’un gouvernement», a déclaré M. Shaheen à l’AP mercredi dernier. «Nous espérons donc que l’ONU, en tant qu’organisme mondial neutre, reconnaîtra le gouvernement actuel de l’Afghanistan.»

Lorsque les talibans ont dirigé le pays pour la dernière fois, de 1996 à 2001, l’ONU a refusé de reconnaître leur gouvernement et a plutôt cédé le siège de l’Afghanistan à l’ancien gouvernement dominé par les barons de la guerre du président Burhanuddin Rabbani, qui a été tué par un kamikaze en 2011. C’est le gouvernement Rabbani qui avait amené Oussama ben Laden, le cerveau des attentats du 11-septembre, en Afghanistan depuis le Soudan en 1996.

Les talibans ont déclaré qu’ils souhaitaient une reconnaissance internationale et une aide financière pour reconstruire le pays ravagé par la guerre. Mais la composition du nouveau gouvernement taliban pose un dilemme aux Nations unies. Plusieurs des ministres par intérim, dont M. Muttaqi, figurent sur la soi-disant «liste noire» de l’ONU des terroristes internationaux et des bailleurs de fonds du terrorisme.

Lorsque les membres de la Commission de vérification des pouvoirs se réuniront, ils pourraient utiliser une éventuelle reconnaissance des talibans comme levier pour faire pression en faveur d’un gouvernement plus inclusif, qui garantisse les droits de la personne, en particulier pour les filles qui n’avaient pas le droit d’aller à l’école pendant leur règne précédent, et les femmes qui ne pouvaient plus travailler.

Cette commission est composée de membres des États-Unis, de la Russie, de la Chine, des Bahamas, du Bhoutan, du Chili, de la Namibie, la Sierra Leone et la Suède.