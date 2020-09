Pas de police dans les domiciles sans mandat, pour l’instant, dit Guilbault

QUÉBEC — Le gouvernement caquiste n’autorisera pas «pour l’instant» les policiers à entrer dans les domiciles sans mandat pour réprimer les rassemblements illégaux.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a ainsi tenu à se montrer rassurante mercredi à la suite du cafouillage des derniers jours et des inquiétudes exprimées par l’opposition.

Mardi encore, le Directeur de la santé publique, Horacio Arruda, avait laissé entendre que des préparatifs étaient en cours et qu’il fallait des changements législatifs pour pénétrer dans des domiciles sans mandat, mais dans un contexte d’urgence sanitaire, il fallait se donner les moyens de sévir. Par la suite, il avait marche arrière pour invoquer plutôt l’émission de constats d’infraction, et non des mandats.

Mercredi matin, les partis d’opposition ont tous répété le principe de l’inviolabilité du domicile privé.