Pas d’entraide entre pompiers du Canada et des États-Unis contre les feux de forêt

WASHINGTON — Le gouvernement fédéral affirme que ni le Canada ni les États-Unis ne peuvent se prêter de pompiers supplémentaires alors qu’ils affrontent l’une des pires saisons d’incendies de forêt de l’histoire récente.

L’année dernière, le Canada a envoyé 529 membres du personnel de première ligne, 62 équipes de supervision et plusieurs avions pour aider les États-Unis à lutter contre les incendies de forêt en Californie et dans le nord-ouest du Pacifique.

Cette année, Ottawa dit qu’il n’y a pas suffisamment de personnel pour répondre aux besoins — et que le problème ne fera qu’empirer.

Le premier ministre Justin Trudeau et le président Joe Biden ont discuté de la situation des incendies de forêt lundi lorsque les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone.

Une note d’information de Ressources naturelles Canada indique qu’il est temps d’adopter une nouvelle stratégie de collaboration, étant donné la pression sur les ressources causée par des saisons de feux plus longues et plus intenses.

En plus de leur objectif commun d’atténuer les changements climatiques, la note indique que le Canada et les États-Unis discutent d’un «programme d’investissement coordonné» pour augmenter le bassin de pompiers formés.