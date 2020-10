Pas question de s’excuser pour une «organisation terroriste», dit Richard Martel

OTTAWA — Le lieutenant québécois du Parti conservateur ne croit pas que des excuses sont nécessaires pour les personnes arrêtées et perquisitionnées de façon arbitraire pendant la Crise d’octobre.

Richard Martel dit qu’il se souvient d’avoir suivi le déroulement des événements à la télévision, alors qu’il était «assez jeune».

«C’était une situation extrêmement difficile. D’abord, il y a un ministre qui a été tué, le ministre Pierre Laporte, et justement, je profite de l’occasion parce que mes pensées sont avec la famille aujourd’hui. Pis il y avait des bombes qui éclataient partout, il fallait réagir», a-t-il déclaré à la sortie d’une rencontre du caucus de son parti, mercredi midi.

«Malheureusement, il y a eu des arrestations, c’est certain, mais (le Front de libération du Québec) était une organisation terroriste à ce moment-là, je peux vous dire que c’était une première et on ne savait pas tout à fait comment réagir, mais il fallait réagir», a ajouté M. Martel.

Dans la dernière semaine, l’Assemblée nationale a présenté deux motions pour tenter d’obtenir des excuses officielles pour les milliers de personnes qui ont été affectées par la Loi sur les mesures de guerre imposée par Ottawa, à la demande du gouvernement du Québec.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas voulu y donner suite. Encore mercredi matin, en entrevue à ICI Radio-Canada Première, il s’est dit peu préoccupé par «des événements d’il y a 50 ans».

Là-dessus, l’élu conservateur est d’accord.

«Bien, moi, je les présente pas, mes excuses», a lancé M. Martel.

Le chef du Bloc québécois, de son côté, s’explique mal pourquoi M. Trudeau refuse de s’excuser.

«Je trouve ça extrêmement délicat, parce que M. Trudeau est devenu une très prodigale usine à excuses et autres larmoiements, sauf lorsqu’il s’agit de présenter des excuses à qui que ce soit qui aurait quelque chose de francophone», a affirmé Yves-François Blanchet, citant également la déportation des Acadiens d’il y a plus de 250 ans.