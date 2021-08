Passeport vaccinal aux voyages internationaux: appui de lignes aériennes du Canada

OTTAWA — Les principales compagnies aériennes du Canada appuient le plan fédéral de preuve de vaccination contre le coronavirus pour les voyages internationaux.

Mercredi, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il espérait mettre en place d’ici le début de l’automne une preuve de vaccination numérique des Canadiens contre la COVID-19 lors de voyages internationaux. Le gouvernement travaille avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour développer son programme.

Mike McNaney, président et chef de la direction du Conseil national des lignes aériennes du Canada, favorise le développement d’une preuve de vaccination standardisée et il encourage tous les niveaux de gouvernement à travailler aussi efficacement que possible pour respecter une date de sortie au début de l’automne.

Selon M. McNaney, la preuve de vaccination sera un élément essentiel des voyages internationaux et de la reprise du secteur du voyage et du tourisme.

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada représente les plus grands transporteurs canadiens, soit Air Canada, Air Transat, Jazz Aviation LP et WestJet. Avant la pandémie de COVID-19, ses membres transportaient collectivement plus de 80 millions de passagers par année et employaient directement plus de 60 000 personnes.