Passeport vaccinal: les libéraux promettent de protéger les entreprises qui l’exigent

WELLAND, Ont. — Un gouvernement libéral réélu présentera un projet de loi pour permettre aux entreprises d’exiger un passeport vaccinal de la part de leurs employés et de leurs clients sans crainte de poursuites judiciaires.

Le chef libéral Justin Trudeau a réitéré cet engagement, contenu dans la plateforme électorale libérale, aux côtés de la candidate libérale pour University—Rosedale, Chrystia Freeland, et du candidat libéral pour Niagara Centre, Vance Badawey. Ils étaient dans la municipalité de Welland, au sud de l’Ontario et à quelques kilomètres de la frontière américaine.

Le Québec exige déjà un passeport vaccinal pour accéder à certains lieux, comme les restaurants, les bars, les salles d’entraînement et les cinémas, et l’Ontario suivra ses traces sous peu. Les libéraux fédéraux avaient déjà annoncé un milliard $ pour mettre en oeuvre cette preuve vaccinale, mais ils vont encore plus loin en voulant légiférer pour protéger ces établissements en cas de poursuites.

En cette fête du Travail, les libéraux ont voulu présenter d’autres engagements spécifiquement pour les travailleurs.

Ainsi, un gouvernement libéral réélu prolongera le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada jusqu’au 31 mars 2022, pour que les entreprises puissent embaucher davantage de travailleurs, et élargira l’Allocation canadienne pour les travailleurs, crédit d’impôt remboursable offert aux personnes qui travaillent, mais gagnent un revenu plus faible.

Il promet également de créer un crédit d’impôt pour la mobilité de la main-d’œuvre, de doubler le programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical, ainsi que de remédier à la pénurie de main-d’œuvre grâce à l’immigration économique et des incitatifs pour que les aînés restent sur le marché du travail.