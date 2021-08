Passeport vaccinal obligatoire: antidémocratique et discriminatoire, selon Duhaime

QUÉBEC — L’obligation de présenter son passeport vaccinal pour avoir accès à certains établissements est un geste antidémocratique et discriminatoire, selon le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui réclame un débat parlementaire sur le sujet.

En point de presse, jeudi, à l’Assemblée nationale, accompagné de la députée Claire Samson, M. Duhaime a longuement dénoncé le fait que le premier ministre François Legault a choisi d’imposer le passeport vaccinal sans jamais faire la démonstration de sa pertinence, sur le plan scientifique, et sans permettre aux parlementaires d’examiner les enjeux reliés à ce moyen.

M. Duhaime a été piqué au vif par une déclaration faite la veille par le premier ministre, qui soutenait qu’il ne fallait pas «faire exprès pour donner à des opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés». Jeudi, il en a rajouté, faisant référence aux complotistes qui craignent de se faire implanter une puce dans le bras au moment de la vaccination.

À compter du 1er septembre, seules les personnes doublement vaccinées pourront accéder à certains services non essentiels (bars, restaurants, gyms, notamment) en montrant leur code QR numérique prouvant qu’elles ont bien reçu les deux doses requises devant les protéger contre le virus de la COVID-19.

Reconnu pour sa défense des libertés individuelles, le chef conservateur en conclut que le Québec «s’apprête à adopter la mesure possiblement la plus liberticide de notre vivant depuis les mesures de guerre, et ça va se faire sans débat, sans vote, sans échange, sans dialogue entre Québécois, sans modification, sans amendement. C’est quand même assez particulier».

Dès la rentrée parlementaire de septembre, la députée Claire Samson, transfuge de la Coalition avenir Québec (CAQ) au Parti conservateur, prévoit déposer une pétition qui comporte actuellement plus de 133 000 noms de citoyens s’opposant au passeport vaccinal obligatoire. Elle estime donc qu’il est faux de prétendre, comme le fait le premier ministre, qu’il existe un consensus au Québec en faveur du passeport vaccinal.

Des gens sont en train de se transformer en rebelles, renchérit M. Duhaime, en ayant l’impression désagréable que le gouvernement «veut leur rentrer de force dans le corps quelque chose contre leur volonté».

Il estime que dans le but d’obtenir l’adhésion de la population, le premier ministre cherche à braquer ses opposants, prompt à «tenter d’insulter, tenter de stigmatiser, tenter d’accoler des qualificatifs toujours les plus péjoratifs sur ses adversaires idéologiques et politiques».

Le Parti conservateur joint ainsi sa voix à Québec solidaire (QS) et au Parti québécois (PQ), qui réclament eux aussi que les élus puissent poser des questions aux experts et débattre en commission parlementaire du bien-fondé de cette mesure controversée. Mais contrairement aux conservateurs, QS et le PQ ne sont pas nécessairement contre le principe du passeport. Mais ils tiennent à baliser son application.

Dans un communiqué rendu public jeudi, le porte-parole de Québec solidaire, le député Gabriel Nadeau-Dubois, a jugé «dangereux» de voir le premier ministre faire «de la démagogie avec les mesures sanitaires». Il estime que M. Legault agit de la sorte parce qu’il a «peur de la critique». Il a tenu à rappeler qu’il réclamait depuis des mois que le gouvernement évite la précipitation et l’improvisation dans ce dossier, le passeport étant une mesure «lourde de conséquences», qui doit être bien encadrée pour éviter les «dérives et les dérapages discriminatoires».