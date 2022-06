Passeports: le fédéral avoue qu’il n’était pas prêt pour le nombre de demandes

Le gouvernement fédéral avoue qu’il a été pris de court par le nombre important de demandes de passeports à l’approche des vacances estivales, au moment où de nombreux Canadiens doivent toujours faire la file à l’extérieur des centres de service pendant des heures et que rien ne laisse présager un retour à la normale.

En point de presse, lundi, la ministre de la Famille, Karina Gould, a affirmé qu’Ottawa aurait aimé mieux planifier la reprise du secteur du tourisme, mais que le fédéral était à la remorque du moment où les restrictions de voyages internationaux liées à la pandémie seraient abandonnées.

«Ce n’est pas quelque chose qui était prévisible des mois à l’avance, a justifié Mme Gould. C’est une décision qui a été prise quand ça a été possible. (…) On a pensé que nous avions planifié, justement, pour ce moment, mais on n’espérait pas la demande qui est venue.»

Même si elle a rappelé que 1200 employés ont été embauchés, ou sont en voie de l’être, pour gérer les demandes qui continuent d’être acheminées à Services Canada, la ministre a été incapable de mentionner à quel moment la situation reviendra à la normale pour les citoyens.

«Je vais être honnête avec vous et avec les Canadiens, cela va prendre du temps, a reconnu Mme Gould. C’est pourquoi nous avons ajusté les délais sur le site web, parce qu’à 20 jours pour les demandes par courriel, ce n’est pas possible en ce moment.»

Le fédéral recommande désormais aux gens d’envoyer leur demande «45 ou 50 jours» à l’avance.

Si le nombre de demandes de renouvellement pour des passeports venus à échéance a augmenté, c’est surtout le nombre de requêtes venant de personnes qui ne possédaient pas de passeport qui a surpris le gouvernement. Ces demandes sont plus longues à traiter, puisque le gouvernement ne possède aucune donnée au préalable.

Pour minimiser ce problème, la ministre a expliqué que le gouvernement cherche à trouver des manières plus efficaces de donner leur passeport aux quelque 300 000 personnes qui obtiennent leur citoyenneté canadienne chaque année.

«Nous sommes en train de revoir tout le système et tous les processus pour assurer que les Canadiens n’expérimentent plus ce qu’ils sont en train d’expérimenter», a assuré Mme Gould.

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, Service Canada a délivré 363 000 passeports, car les services étaient limités aux cas de voyages urgents.

Mais avec la réouverture du monde aux voyageurs, la demande a explosé. Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, près de 1,3 million de passeports ont été délivrés.

Malgré la hausse du volume, à l’heure actuelle, le gouvernement soutient que 72 % des Canadiens qui font une demande reçoivent leur passeport dans les 40 jours ouvrables et 96 % des Canadiens qui font leur demande en personne dans un bureau spécialisé reçoivent leur passeport dans les 10 jours ouvrables.