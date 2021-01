Passer au dépanneur, sans passer par la caisse: l’expérience de magasinage du futur

MONTRÉAL — Vous n’aurez même pas de poignée à tirer. C’est l’application sur votre téléphone qui vous ouvrira les portes de la section «Connecté» du nouveau dépanneur autonome de Couche-Tard. Bienvenue dans le magasin du futur.

Ce laboratoire d’innovation, créé en partenariat avec l’École Bensadoun de commerce de détail et de l’Université McGill, a ouvert ses portes au public jeudi.

«C’est l’expérience de magasinage du futur», résume le chercheur et professeur Maxime Cohen de la Faculté de gestion Desautels à McGill.

Ce magasin, situé sur le campus universitaire, servira à tester des projets innovateurs comme l’achat de produits «sans contact».

Comment ça fonctionne?

Une section «traditionnelle» du magasin existe toujours, mais grâce à une application mobile, les clients pourront entrer dans la section dite «Connecté», se servir et partir sans devoir sortir leur porte-monnaie.

Les articles sélectionnés seront reconnus en temps réel et le paiement sera traité automatiquement dans l’application.

Les chercheurs utiliseront des méthodes d’intelligence artificielle de pointe.

M. Cohen insiste sur le respect de la confidentialité des données personnelles des utilisateurs. C’est un aspect qu’il prend très au sérieux.

Le défi consiste à le faire tout en offrant une expérience de magasinage personnalisée, fait savoir le chercheur. Ce qui est toutefois possible grâce à l’équipement en intelligence artificielle de pointe dont l’université dispose.

Et grâce aussi à une équipe d’étudiants à la maîtrise et de chercheurs, chapeautée par M. Cohen, lui-même, et le professeur James Clark de la Faculté de génie.

Défi des détaillants en temps de pandémie

Pour l’heure, le partenariat avec la chaîne de dépanneurs est d’une durée de trois ans. L’équipe de recherche se penchera sur de nouvelles solutions adaptées aux besoins des clients du 21e siècle.

«La COVID-19 continuera d’avoir des répercussions importantes sur les détaillants, surtout sur l’expérience client traditionnelle, en personne, selon le professeur Saibal Ray, directeur académique de l’École Bensadoun de commerce au détail. À mesure que la société évolue vers une “nouvelle normalité” de distanciation physique, il devient plus important pour les chercheurs et les étudiants d’acquérir des connaissances sur l’expérience évolutive (du processus) d’achat. »

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.