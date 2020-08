Paul St-Pierre-Plamondon réclame un volet sur l’économie dans les débats

QUÉBEC — Un des aspirants dans la course à la direction du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, réclame un volet économique dans un des deux débats qui restent à être tenus avant le vote.

Au lendemain du premier débat qui a porté principalement sur la souveraineté, M. St-Pierre Plamondon a voulu faire écho aux critiques qui ont émané à la suite de l’exercice. Lui-même a trouvé que le débat avait été «trop technique», avec des questions sur une éventuelle monnaie, sur l’adhésion aux traités ou alliances, etc.

Les deux autres débats, le 8 et le 22 septembre, porteront d’une part sur «l’équité et la justice», et d’autre part sur la «protection de l’environnement et le territoire». Donc il ne sera pas question d’économie.

«C’est une question d’argent, l’indépendance», a-t-il plaidé dans une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, jeudi.

«On est dans une situation économique précaire actuellement, il y a plusieurs dimensions économiques qui doivent être discutées si on veut une course crédible et proche des considérations des gens.»

Selon lui, il faut parler des impacts de l’indépendance sur les finances publiques, sur l’économie régionale et les échanges commerciaux internationaux du Québec.

Mais pourquoi les équipes des candidats n’ont pas demandé aux organisateurs d’ajouter l’économie à l’ordre du jour?

Les sujets ont été choisis par le parti sans avoir consulté les équipes et ils ne reflètent pas les orientations qu’auraient voulues les équipes, a fait savoir M. St-Pierre-Plamondon.

Ce faisant, «on empêche les membres de juger qui a le bagage et la crédibilité pour parler des questions économiques», a-t-il déploré.

Rappelons que M. St-Pierre-Plamondon a toujours mis en valeur son parcours économique. Il est détenteur d’une maîtrise en administration des affaires.