Pays-Bas: le secteur culturel prend les grands moyens pour reprendre ses activité

AMSTERDAM — L’Orchestre Concertgebouw d’Amsterdam a joué les seconds violons, mercredi, devant un duo de coiffeurs. Et des autoportraits de Vincent van Gogh ont été brièvement éclipsés par un salon de manucure et de barbier, alors qu’un mouvement de désobéissance civile pour protester contre les restrictions visant à ralentir la propagation de la COVID-19 aux Pays-Bas s’est propagé, mercredi, au secteur culturel.

Les Pays-Bas sont dans une situation difficile depuis la mi-décembre. En vertu d’un assouplissement des restrictions annoncé vendredi, des entreprises comme les salons de coiffure, les gymnases et des magasins non essentiels ont été autorisés à rouvrir, mais les musées, les théâtres et les cinémas, ainsi que les bars et les restaurants, doivent rester fermés.

Le confinement strict néerlandais se heurte à la colère croissante des entreprises touchées par les restrictions. La semaine dernière et au cours du week-end, des centaines de bars et de restaurants néerlandais ont également ouvert leurs portes pour protester contre le confinement qui, selon eux, paralyse leurs entreprises.

Mercredi, c’était au tour du secteur culturel, qui s’est transformé en salons de coiffure ou de manucure pour faire pression sur le gouvernement pour une réouverture.

«Nous ne comprenons pas et il n’y a aucune raison à cela, car nous avons montré au cours des deux dernières années qu’il est très, très sûr d’aller à un concert ou d’aller dans un musée», a déclaré Simon Reinink, directeur de la salle Concertgebouw d’Amsterdam.

«En fait, c’est notre métier, la gestion des foules. Nous savons comment gérer les grandes foules. Et nous l’avons fait de manière très, très sûre», a assuré M. Reinink.

L’Orchestre Concertgebouw, dirigé par Susanna Mälkki, a joué la «Symphonie numéro 2» du compositeur américain Charles Ives pendant que deux coiffeurs coupaient des cheveux dans le lieu historique. De l’autre côté de la rue, au musée Van Gogh, un barbier a coupé les cheveux de 10 visiteurs, pendant que 10 autres personnes se sont fait faire les ongles.

«C’est définitivement une première pour nous au musée Van Gogh», a déclaré la directrice du musée, Emilie Gordenker, à l’Associated Press.

«Je comprends que le gouvernement a ouvert des gymnases, mais (…) il faut aussi des gymnases mentaux, et un musée est un endroit où les gens viennent de plus en plus pour trouver un peu de profondeur ou de raison à leur vie», a-t-elle ajouté. «Le thème de la santé mentale est particulièrement pertinent pour notre musée, évidemment, en raison de la propre santé mentale de Vincent van Gogh.»

Le gouvernement a déclaré qu’il envisagerait un nouvel assouplissement possible le 25 janvier. Alors que le variant Omicron a fait grimper les taux d’infection à des niveaux jamais vus auparavant pendant la pandémie, les admissions à l’hôpital continuent de baisser.

La ministre de la Culture Gunay Uslu a déclaré sur Twitter : «Je comprends l’appel à l’aide et le fait que les artistes veulent montrer toutes les belles choses qu’ils ont à nous offrir. Mais l’ouverture de la société doit aller pas à pas. La culture est en haut de l’ordre du jour.»