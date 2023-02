Pékin et Moscou affichent leur rapprochement

KYIV, Ukraine — La Russie et la Chine ont mis en évidence l’approfondissement de leurs liens mercredi lors d’une série de réunions étroitement surveillées pour déceler les signes indiquant que Pékin pourrait offrir un soutien plus fort au Kremlin dans sa guerre en Ukraine.

La visite à Moscou de Wang Yi, le plus haut responsable de la politique étrangère du Parti communiste chinois, intervient alors que le conflit en Ukraine continue de bouleverser l’ordre diplomatique mondial.

Les relations entre la Russie et l’Occident sont à leur point le plus bas depuis la guerre froide, et les liens entre la Chine et les États-Unis sont également soumis à de fortes tensions. Cette semaine, Moscou a suspendu sa participation au dernier traité de contrôle des armes nucléaires conclu avec Washington. Et les États-Unis ont exprimé ces derniers jours leur inquiétude quant à la possibilité que la Chine fournisse des armes et des munitions à la Russie.

S’exprimant au début de ses entretiens avec M. Wang, le président russe Vladimir Poutine a salué les liens entre les deux pays et ajouté que le Kremlin s’attendait à ce que le président chinois Xi Jinping se rende en Russie.

Le dirigeant russe a noté l’escalade des tensions internationales, ajoutant que «dans ce contexte, la coopération entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie sur la scène mondiale est particulièrement importante pour stabiliser la situation internationale».

M. Wang a déclaré que «les relations sino-russes ne sont pas dirigées contre des pays tiers et ne peuvent certainement pas faire l’objet de pressions de la part de pays tiers» ― mais le spectre de la guerre et la manière dont elle a galvanisé l’Occident et creusé son fossé avec la Russie ont plané sur la réunion.

Par exemple, M. Wang a souligné que Moscou et Pékin soutenaient tous deux «la multipolarité et la démocratisation des relations internationales» ― une référence à leur objectif commun de contrer la domination perçue des États-Unis dans les affaires mondiales.

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Wang s’est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, qui a noté que «nos liens ont continué à se développer de manière dynamique, et malgré les fortes turbulences sur la scène mondiale, nous avons montré que nous étions prêts à défendre nos intérêts mutuels».

M. Wang a répondu de la même manière, soulignant l’importance que Pékin accorde à l’approfondissement des liens avec la Russie ― une relation qui, selon lui, n’a «aucune limite».

La Chine a refusé catégoriquement de critiquer l’invasion de l’Ukraine ― faisant écho à l’affirmation de Moscou selon laquelle les États-Unis et l’OTAN sont responsables de la provocation du Kremlin, tout en critiquant les sanctions punitives imposées à la Russie. La Russie, quant à elle, a fermement soutenu la Chine dans le cadre des tensions avec les États-Unis au sujet de Taïwan.

Les deux nations ont organisé une série d’exercices militaires qui ont mis en évidence leurs liens de défense de plus en plus étroits. Les deux pays et l’Afrique du Sud organisent cette semaine des exercices navals dans l’océan Indien.

Une frégate russe, l’Amiral Gorshkov, est arrivée au Cap ces derniers jours, arborant les lettres Z et V sur ses flancs, lettres qui marquent les armes russes sur les lignes de front en Ukraine et sont utilisées comme symbole patriotique en Russie.

Ce rapprochement a inquiété l’Occident, conduisant le secrétaire d’État américain Antony Blinken à avertir que toute implication de la Chine dans l’effort de guerre du Kremlin constituerait un «grave problème».

Les entretiens de M. Wang avec M. Lavrov faisaient suite à sa rencontre mardi avec Nikolai Patrushev, le puissant secrétaire du Conseil national de sécurité russe, qui a appelé à une coopération plus étroite avec Pékin pour contrer ce qu’il a décrit comme les efforts de l’Occident pour maintenir sa domination en contrecarrant une alliance entre la Chine et la Russie.

Si la Chine a récemment mis l’accent sur ses liens étroits avec Moscou, elle doit également faire preuve de prudence pour éviter une escalade des tensions avec l’Occident, alors qu’elle cherche à stimuler son économie après avoir été frappée par la pandémie de COVID-19.

«L’isolement de l’Occident n’est pas quelque chose que (Pékin) veut risquer, a déclaré Yu Jie, chargé de recherche principal pour la Chine dans le programme Asie-Pacifique à Chatham House, dans des commentaires publiés mercredi. Le président Xi et ses collègues ont commencé à réaliser que la coopération avec la Russie s’accompagne de limites substantielles pour éviter de nuire aux propres priorités politiques et aux intérêts économiques à plus long terme de la Chine.»

Le voyage de M. Wang à Moscou s’est déroulé sur fond de batailles exténuantes en Ukraine, alors qu’aucun des deux camps ne semblait prendre de l’élan, après des semaines de quasi-impasse pendant l’hiver.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré mercredi qu’au moins sept civils avaient été tués au cours des dernières 24 heures. Les combats sont restés les plus intenses dans les régions de l’est, selon les responsables ukrainiens.

Dans la région partiellement occupée de Donetsk, le gouverneur ukrainien de la région, Pavlo Kyrylenko, a accusé les forces du Kremlin d’adopter une «tactique de la terre brûlée» en pilonnant les villes et les villages.

Dans la région voisine de Louhansk, l’armée russe a tenté de percer les défenses ukrainiennes près de la ville de Kreminna, mais après une «bataille très intense», l’attaque s’est calmée, a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhii Haidai.

Mardi, M. Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New START, suscitant de nouvelles inquiétudes quant au sort du pacte d’armement, qui était déjà sous perfusion.

Reflétant la position prudente de Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que le traité était essentiel à la paix et à la stabilité et que la Chine espérait que «les deux parties résoudraient correctement leurs différends».