Pékin réagit aux sanctions et critique le traitement des Premières Nations au Canada

OTTAWA — La Chine a critiqué mardi le Canada et d’autres pays occidentaux, affirmant qu’ils n’avaient pas le droit de critiquer le bilan du régime en matière de droits de la personne, compte tenu du leur.

Pékin a ainsi réagi aux sanctions imposées contre le régime cette semaine pour des violations présumées des droits de la personne contre les minorités musulmanes en Chine.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a cité le système des pensionnats autochtones au Canada comme un exemple historique de violations des droits commises par les pays à l’origine des sanctions.

Dans le système des pensionnats autochtones, des enfants autochtones ont été retirés de leurs familles et ont été placés dans un système scolaire géré par le gouvernement conçu pour les assimiler et au sein duquel des milliers de personnes ont été victimes de violences psychologiques, sexuelles et physiques.

Les autorités chinoises détiendraient arbitrairement plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques pour les soumettre à une rééducation politique, au travail forcé et à la torture, entre autres.

Lors d’une séance d’information avec les médias en Chine, le porte-parole a déclaré que le gouvernement avait également exprimé son mécontentement directement aux diplomates des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Union européenne et du Canada.