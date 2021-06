Pensionnats autochtones: la recherche de restes est un processus complexe

EDMONTON — La recherche de lieux de sépulture non marqués est un processus laborieux auquel toutes les communautés autochtones ne sont peut-être pas immédiatement prêtes, après la découverte des restes de plus de 200 enfants dans un ancien pensionnat de la Colombie-Britannique, explique une anthropologue qui a mené des projets similaires dans les Prairies.

«Juste une mise en garde : nous ne pouvons pas simplement nous présenter avec notre équipement et effectuer des recherches demain», explique Kisha Supernant, professeure d’anthropologie à l’Université de l’Alberta à Edmonton.

« Il s’agit d’un processus délicat et sensible qui nécessite beaucoup de soins. Et les communautés doivent décider quelle sera la bonne voie à suivre. »

Mme Supernant, qui est également métisse et descendante de la Première Nation Papaschase, affirme que les pensionnats ont souvent accueilli des enfants de nombreuses Nations différentes, de sorte que les communautés doivent également se réunir pour s’assurer que tout travail de recherche effectué sera conforme aux pratiques culturelles.

La semaine dernière, la chef de la Première Nation Tk’emlups te Secwepemc a annoncé que les restes de 215 enfants avaient été retrouvés enterrés sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. La chef Rosanne Casimir a déclaré que les enfants, dont certains n’avaient que trois ans, étaient des élèves de l’école, qui était autrefois la plus grande du système des pensionnats du Canada.

L’école résidentielle indienne de Kamloops a fonctionné entre 1890 et 1969. Le gouvernement fédéral a succédé à l’Église catholique pour en faire une école de jour jusqu’à sa fermeture en 1978.

Mme Casimir a déclaré que la technologie telle que le radar pénétrant permettait un véritable décompte des enfants disparus et, espérons-le, apportera un peu de paix à ces vies perdues.

Mme Supernant utilise la même technologie pour aider les communautés autochtones à inspecter les lieux de sépulture. Elle et son équipe ont travaillé avec les Premières Nations Enoch Cree et Papaschase dans la région d’Edmonton.

Le radar à pénétration de sol consiste en une petite antenne en forme de boîte, qui est traînée le long de la surface du sol tout en envoyant un signal dans le sol, dit-elle. S’il y a une différence entre le sol environnant et un endroit particulier, cela change le signal.

«Dans le cas de la recherche de tombes et de lieux d’inhumation non marqués, ce que cet équipement est capable de montrer, ce sont des zones qui ont été perturbées», explique Mme Supernant.

«Lorsque vous creusez une tombe, le sol change — la composition change, la densité peut changer — et le radar à pénétration de sol peut réellement détecter ce changement.»

Son équipe tire l’équipement sur le sol selon une grille d’intervalles de 25 centimètres, en utilisant les fréquences les mieux adaptées pour détecter des changements de deux à trois mètres de profondeur.

Elle a travaillé sur un projet impliquant un pensionnat en 2018 en Saskatchewan. Elle et son équipe ont aidé à trouver des restes d’élèves du pensionnat indien Muscowequan, situé près de Lestock.

Mme Supernant dit qu’elle s’attendait à recevoir plus de demandes après ce projet, mais reconnaît que de nombreuses communautés autochtones ont des besoins urgents, tels que du soutien en santé mentale, du logement et de l’eau potable.

«De nombreuses communautés n’ont pas accès aux ressources et au financement», dit Mme Supernant. «Et bien que, bien sûr, cela soit très important, c’est aussi un travail très difficile et qui doit être correctement financé.»

Mais Mme Supernant dit qu’elle s’attend à recevoir plus d’appels après la découverte à Kamloops, qui a attiré l’attention dans tout le pays.

En Nouvelle-Écosse, deux groupes qui représentent la population Mi’kmaq de la province ont publié lundi une déclaration conjointe indiquant qu’un radar à pénétration de sol avait été utilisé sur l’ancien site du pensionnat de Shubenacadie, mais qu’aucune tombe ni aucun reste humain n’y a été trouvé.

La Mi’kmaq Rights Initiative et l’Assembly of Nova Scotia Mi’kmaw Chiefs ont déclaré que les recherches archéologiques se poursuivaient sur le site au nord d’Halifax

«Avec autant d’écoles à travers le pays, nous sommes très conscients qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé », indique le communiqué.

La Mi’kmaq Rights Initiative a déclaré qu’elle travaillait depuis plusieurs années avec Dorene Bernard, une survivante de l’école et une aînée respectée de la communauté.

Le groupe a également déclaré qu’il envisageait d’autres emplacements possibles pour rechercher avec un radar, y compris un lac voisin. «Nous voulons tous nous assurer que le site fait l’objet d’une enquête approfondie, car ce travail est extrêmement important pour notre peuple.»

Mme Supernant dit que même si la découverte à Kamloops est dévastatrice, elle n’est pas surprise.

«Je sais que chaque école avait une sorte de cimetière et nous ne pouvons que nous attendre à voir plus d’histoires comme celle-ci sortir. Et les communautés ont vraiment besoin d’être soutenues pour essayer de retrouver leurs proches.»

Plus important encore, dit Mme Supernant, les projets doivent être dirigés par la communauté et sensibles à la culture.

«Il doit y avoir de la place pour la cérémonie, car c’est très sacré», dit-elle.

«Cela impliquait ces ancêtres, ces enfants, dont les esprits n’ont souvent pas été traités de manière à respecter les besoins de leurs proches.»