Pensionnats: le gouvernement devra-t-il négocier une nouvelle entente de règlement ?

La récente découverte de restes d’enfants autochtones sur le terrain d’un ancien pensionnat incite certaines personnes à réclamer une nouvelle entente pour indemniser les victimes.

Bobby Cameron, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, dit que l’accord de 2006 ne réglait pas les véritables horreurs subies par les victimes du système des pensionnats canadiens.

Selon lui, il est temps de rouvrir les dossiers. «C’est l’occasion de le faire correctement», lance-t-il.

L’avocate Teri Lynn Bougie, dont le cabinet a représenté des centaines de demandeurs dans la vaste Convention de règlement relative aux pensionnats de 2006, croit qu’un réexamen serait une étape importante vers la réconciliation entre les peuples autochtones et le pays.

«Si on revenait en arrière pour reconnaître que certains demandeurs ont été injustement traités serait, à mon avis, la chose la plus importante que le gouvernement fédéral puisse faire pour la réconciliation», avance-t-elle.

Au cours des négociations visant à conclure l’accord de règlement en 2006, le gouvernement fédéral avait proposé des définitions et des clauses techniques de plus en plus strictes pour exclure un certain nombre de victimes du programme d’indemnisation, déplore Me Bougie. Le processus avait causé de nouveaux traumatismes à de nombreuses victimes, ajoute-t-elle.

«[C’est comme si Ottawa] rongeait le cœur de l’entente de règlement.»

Le système des pensionnats pour les enfants autochtones a fonctionné pendant plus d’un siècle. Quelque 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été envoyés de force dans des écoles financées par le gouvernement fédéral et gérées par les Églises, où beaucoup ont été maltraités. Le dernier a fermé dans les années 1990.

Le chef Cameron dit avoir reçu de nombreux appels de victimes depuis la découverte survenue à Kamloops. Beaucoup ressentent de la colère et revivent les traumatismes qu’ils avaient endurés au cours des négociations entourant le règlement de 2006.

«Nous recevons des appels et des courriels de nombreuses victimes qui n’ont pas été correctement indemnisées lors des premiers versements, raconte-t-il. Ils ont été oubliés. On les a rejetés.»

En vertu de l’accord conclu en 2006, les victimes reçoivent des indemnités en fonction de ce qu’elles ont vécu dans les pensionnats. L’argent a été remis en fonction de catégorie impliquant diverses agressions — sexuelles et physiques — et les préjudices en résultant.

Après une bataille juridique ayant persisté pendant plusieurs années, le gouvernement fédéral a annoncé mercredi que l’accord de 2006 serait étendu pour inclure les élèves externes. Ceux-ci étaient exclus de l’entente initiale.

Obstacles techniques

À titre d’exemple de certains obstacles techniques rencontrés par les demandeurs d’indemnités, Me Bougie cite l’exemple de la définition de la notion d’agression sexuelle adoptée par le gouvernement fédéral.

«Il y a un certain nombre d’enfants qui ont été embarqués sur des bateaux pour être conduits vers des pensionnats. S’ils disaient avoir été agressés sur le terrain du pensionnat, ils avaient droit à l’indemnisation, s’ils disaient avoir été agressés sur le bateau, ils ne correspondaient plus à la définition.»

Une porte-parole du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord n’a pas répondu directement à la question de savoir si le gouvernement fédéral envisagerait de revoir les décisions et d’assouplir les restrictions pour permettre l’indemnisation d’un plus grand nombre de demandeurs.

«Les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones sont une partie tragique et honteuse de l’histoire du Canada, dont les impacts se font encore sentir aujourd’hui», a répondu Megan MacLean dans un courriel mercredi.

Pamela Large-Moran, une avocate de l’Île-du-Prince-Édouard, s’est efforcée d’amener le gouvernement fédéral à étendre l’entente de 2006 aux personnes ayant fréquenté un pensionnat. Elle espère que les découvertes de Kamloops seront un «signal d’alarme» pour que le gouvernement réalise que la réconciliation reposait sur ses épaules.

«Nous espérons que cela changera le paysage juridique quant à la réponse du Canada à tous ces torts historiques», soutient-elle.