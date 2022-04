Pensionnats: le pape demande pardon et promet de se rendre au Canada

ROME — Le pape François a présenté ses excuses pour le rôle de l’Église catholique romaine dans les pensionnats.

Le pontife, s’exprimant en italien, a demandé pardon à Dieu pour la conduite déplorable des membres de l’Église catholique.

«Je veux vous dire de tout mon cœur: je suis vraiment désolé», a déclaré le pape François lors d’une dernière rencontre avec des délégués des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Vatican.

«Et je me joins à mes frères, les évêques canadiens, pour demander votre pardon.»

Le pape a également dit qu’il viendrait au Canada.

Chacun des groupes avait dit au pape, lors de rencontres plus tôt cette semaine, qu’ils espéraient qu’il s’excuserait pour le rôle de l’Église catholique romaine dans les pensionnats au Canada. Aucune date n’a été fixée pour le voyage, mais les délégués ont déclaré que cela pourrait avoir lieu dès cet été.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats et que plus de 60 % des écoles étaient dirigées par l’Église catholique.

Environ 190 personnes, dont des délégués, des familles et des sympathisants, se sont réunies pour partager des pratiques spirituelles et entendre les paroles du pape lors du discours final.

Fred Kelly a prié pour les enfants qui sont allés dans les pensionnats et pour la guérison dans l’avenir. Marty Angotaluk et Lizzie Angotaluk ont chanté en inuktitut et le Métis Emile Janvier a prié en déné.

Certains membres avaient exprimé leur appréhension et leur anxiété avant la dernière rencontre avec le pape parce qu’ils n’étaient pas sûrs d’obtenir les excuses pour lesquelles ils avaient travaillé si fort.

Phil Fontaine, ancien chef national de l’Assemblée des Premières Nations, a déclaré que le moment était venu de présenter des excuses.

M. Fontaine a dit plus tôt cette semaine que la pression sur l’Église est immense après la découverte de sépultures anonymes sur d’anciens sites de pensionnats à travers le Canada.

«Les yeux du monde étaient sur nous ici», a-t-il déclaré jeudi après la rencontre des délégués des Premières Nations avec le pape.