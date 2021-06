Pensionnats pour autochtones: des Québécois catholiques perdent confiance en l’Église

MONTRÉAL — Alors que presque un millier de tombes d’enfants autochtones ont été trouvées dans les anciens pensionnats de Kamloops, en Colombie-Britannique, et de Marieval, en Saskatchewan, des Québécois catholiques remettent en question le clergé, mais ne perdent pas leur foi.

«L’Église est encore empreinte de ses vieux démons», remarque Vincent Painchaud, un Trifluvien de 29 ans. Son parcours est pour le moins atypique: n’ayant découvert sa foi que depuis quatre ans, il est maintenant intervenant en soins spirituels en CHSLD.

Les découvertes récentes ont causé chez lui «une certaine remise en question par rapport au lien qui nous unit à l’Église».

Aux 19e et 20e siècles, au moins 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et envoyés de force dans l’un des 130 pensionnats financés par le gouvernement canadien et administrés par divers ordres religieux. Ils n’avaient pas le droit de parler leur langue ou de pratiquer leur culture, et de nombreux survivants ont témoigné avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Les communautés autochtones savent depuis longtemps que de nombreux pensionnaires ne sont jamais revenus à la maison, mais c’est la découverte de tombes anonymes à Kamloops, en mai dernier, qui a jeté les projecteurs sur cette réalité longtemps tue.

«Ça a été long, le silence des évêques», rappelle M. Painchaud.

Le 11 juin, l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a officiellement présenté ses «excuses les plus sincères» aux communautés autochtones pour l’horreur des pensionnats. Le pape François 1er, lui, refuse toujours de s’excuser au nom de l’Église, préférant exprimer sa «tristesse» et sa «sympathie au peuple canadien».

«C’est dommage de la part du pape», pense M. Painchaud, pour qui le mutisme des dirigeants est «ce qui [lui] fait le plus douter des institutions».

Malgré tout, il souhaite «être là, dans l’Église, pour ne plus que ça se reproduise». «J’essaie de compenser cette confiance que j’ai perdue avec une confiance envers le commun des croyants», dit-il. Selon lui, la foi catholique «porte en elle-même une vérité qui est trop grande et trop belle» pour l’abandonner.

Sans confession, pas d’absolution

Thérèse Bourgeois, une Montréalaise de 88 ans, a cessé de pratiquer le catholicisme «il y a bien longtemps», bien qu’elle soit encore croyante. «Je ne me mets pas à genou devant l’Église», déclare-t-elle.

Les récentes révélations ont été pour elle «très difficiles à absorber», et seront tout aussi «difficiles à pardonner», comme «c’est certain que l’Église est responsable».

Plutôt que de seulement s’excuser, elle souhaiterait que les membres du clergé «soient clairs et honnêtes». La première étape serait d’«ouvrir à la société tous leurs écrits» pour enfin faire la lumière sur le passé, une mesure aussi demandée par la Nation crie.

Sa voisine Danielle Bouchard, 82 ans, pense que les responsables «méritent une sentence» et que le clergé devrait «payer les communautés qui sont affectées» pour financer les fouilles.

«Ça m’enrage», dit-elle, «ça empêche les gens de croire». Elle-même pratiquante, elle «ne veut pas être contre l’Église» dans son ensemble, mais s’oppose aux «méchants» au sein de l’institution.

Cette position, elle l’a adoptée depuis longtemps, alors que dans le village où elle a grandi, il y avait un prêtre «qui s’en prenait aux petits enfants». Comme beaucoup d’autres pédophiles, celui-ci a été protégé par le clergé. «Ils l’ont envoyé à Montréal», se souvient-elle.

D’après Mme Bouchard, l’arrivée du pape François 1er est un pas dans la bonne direction. «J’ai bien confiance en ce pape-là malgré tout», confie-t-elle, car il est «humble» et «différent des autres». Bien qu’elle prévoie «être très déçue» s’il ne présente jamais d’excuses officielles, elle ne peut s’imaginer un tel scénario. «C’est un être humain; il va faire quelque chose.»

