Pénurie d’analgésiques: les parents devront prendre leur mal en patience

OTTAWA — Les parents de jeunes enfants devront prendre leur mal en patience concernant la pénurie de médicaments pédiatriques: le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a prévenu vendredi que le problème se prolongera encore pour plusieurs semaines.

«On s’est très clairement dit que cet enjeu de pénurie n’allait pas disparaître immédiatement, qu’il allait être là pour plusieurs semaines», a relaté M. Duclos au sujet d’une vidéoconférence tenue la veille avec des fournisseurs, des distributeurs, des importateurs, des associations de pharmaciens, des hôpitaux et des pédiatres.

Seul point positif, toutefois, une commande d’urgence d’acétaminophène et d’ibuprofène pour nourrissons et enfants a commencé à être livrée, ce qui représente «plusieurs mois de demandes habituelles» de ces analgésiques pour enfants, a-t-il ajouté en marge d’une annonce à Québec. Cela viendra compléter l’augmentation de la production domestique de ces analgésiques.

Ottawa s’attend ainsi à ce que les comptoirs des pharmacies soient regarnis «dans les deux à trois prochaines semaines».

Le sens des responsabilités

Le ministre a toutefois appelé les parents à ne pas faire d’importantes réserves de ces médicaments lorsqu’ils seront à nouveau disponibles.

«Comme famille on a aussi un rôle, des responsabilités, a dit M. Duclos. Sachant qu’il va y en avoir pour plusieurs semaines de ces analgésiques, là, il ne faut pas aller en chercher dix à la pharmacie pour priver les autres familles de ces analgésiques qui sont importants pour réduire la douleur et la fièvre des enfants.»

Santé Canada avait annoncé lundi avoir obtenu la garantie d’un approvisionnement en provenance de l’étranger. Le gouvernement fédéral n’a pas précisé la quantité de cet approvisionnement ni son origine, mais il assure que toutes ces importations respecteront les normes de fabrication du Canada et seront étiquetées en anglais et en français.

Cette pénurie de médicaments contre la douleur et la fièvre chez les enfants survient alors que les virus respiratoires syncytiaux font rage présentement auprès des tout petits. Cette pénurie, qui dure depuis quelques mois, a obligé de nombreux parents et des professionnels de la santé à s’arracher les derniers flacons et même à échanger des informations sur les commerces qui en avaient encore.