Pénurie de main-d’oeuvre: des secteurs «victimes de leur succès»

MONTRÉAL — L’industrie du jeu vidéo peine à combler la demande depuis quelques années. Et le travail à distance pourrait accentuer cette tendance avec des employés libres des contraintes que posent habituellement les frontières.

L’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) analyse présentement des données récoltées à la suite d’un coup de sonde réalisé auprès de ses membres pour prendre le pouls de la situation.

Faute de chiffres précis, il est difficile de confirmer exactement combien de postes dans le domaine sont à pourvoir; d’où la raison du sondage qui viendra donner un portrait plus juste, lorsque les résultats seront dévoilés en novembre prochain.

Le président-directeur général de l’organisation, Jayson Hilchie, estime toutefois à plusieurs milliers le nombre d’employés recherchés au sein de l’industrie.

Il craint que la situation s’accélère avec les petites, moyennes et grandes entreprises qui investissent massivement le commerce en ligne depuis le début de la pandémie.

Comme elles sont plus nombreuses à embrasser les nouvelles technologies, les compétences numériques des travailleurs du secteur des jeux vidéo et du divertissement sont donc maintenant très recherchées par des employeurs de tous les domaines, à travers la planète.

«J’ai l’impression que ce ne sera pas aussi facile pour nous [d’attirer les employés] ici comparativement aux autres pays», face à la pression qui s’exerce pour recruter les meilleurs employés partout sur le globe, avance M. Hilschie.

De son côté, même si Denis Morin, professeur titulaire en gestion des ressources humaines à l’UQAM, reconnaît que la demande est particulièrement forte dans les secteurs de la technologie de l’information et du jeu vidéo, il mentionne «qu’il faut être prudent quand on parle de pénurie de main-d’œuvre».

Selon lui, il ne manque pas de personnel de talent dans le milieu, le problème a plutôt à voir avec la «culture de la performance excessive» qui existe parfois.

«Le défi est de favoriser le mieux-être psychologique et la culture de la bienveillance», poursuit-il, soulignant que ce qui va déterminer si les gens restent ou pas à un endroit dans le contexte actuel, c’est «l’expérience employée».

La mobilité de la main-d’oeuvre s’accélère

Un constat demeure, la rétention des travailleurs et le recrutement ne sont pas choses faciles à une période où le télétravail accélère la mobilité de la main-d’œuvre.

Ce dernier phénomène n’est pourtant pas nouveau, pour preuve le secteur du design graphique qui est témoin de cette mutation depuis le début des années 2000 d’après ce que confirme le cofondateur de l’agence de publicité Sid Lee – l’une des plus importantes agences de création avec des bureaux à Montréal, Toronto, Paris, New York et Los Angeles.

Philippe Meunier affirme que cette tendance est «inévitable quand tu commences à te faire remarquer sur la scène internationale» comme c’est le cas pour Montréal dans les secteurs de l’intelligence artificielle, du jeu et du design. Ces studios sont «victimes de leur succès», ajoute-t-il.

Lui-même a déjà vu quelques-uns de ses employés les plus talentueux partir pour New York ou Paris après avoir reçu des offres alléchantes.

Au lieu de craindre que des compagnies étrangères recrutent les travailleurs les plus qualifiés du pays, M. Meunier pense qu’il faudrait plutôt miser sur cette reconnaissance et cette réputation enviable que connaît le secteur à travers le monde pour attirer les meilleurs artisans.

Selon les informations du Portrait des travailleurs du design au Québec, publiées en 2016 sur le site du gouvernement, il y aurait 45 650 travailleurs des professions du design au Québec. Les professions associées au graphisme regroupent le plus grand nombre de travailleurs (19 170), soit 42 % du total.

L’Association canadienne du logiciel de divertissement compte parmi ses membres des entreprises comme Nintendo, Ubisoft, Microsoft, Electronic Arts et WB Games. Selon l’organisation, le secteur des jeux vidéo emploie 48 000 personnes au pays.

Montréal est le cinquième centre mondial du jeu vidéo selon l’organisme Montréal International qui vise à attirer des entrepreneurs, des investissements étrangers, et des organisations internationales à s’implanter dans la métropole.

En tout, le nombre de postes vacants au Québec s’élève à près de 150 000 pour le premier trimestre de 2021 selon ce que rapporte l’Institut du Québec.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.