Pénurie de personnel en Outaouais: enseignants recherchés en Ontario

GATINEAU, Qc — De nombreux postes sont à combler pour l’année scolaire à venir au sein du personnel enseignant de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, qui procède à un recrutement d’enseignants qualifiés provenant de l’extérieur du Québec, en particulier de l’Ontario voisine.

La commission scolaire offrira le 22 août à Gatineau une session d’information pour ces enseignants provenant de l’extérieur, notamment pour les familiariser avec le système scolaire québécois, le programmes d’insertion professionnelle et le suivi des élèves en difficultés.

Les autorités précisent qu’un grand nombre d’enseignants sont recherchés et que les candidatures tardives seront prises en considération. D’ailleurs, la période des entrevues n’est pas encore terminée alors que les cours débuteront dans un peu plus d’un mois.

La directrice des ressources humaines de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Lucie Plouffe, a reconnu en entrevue au journal Le Droit que la direction cherche à profiter depuis quelques mois de la possible disponibilité d’enseignants de l’Ontario.

Le gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario a annoncé il y a quelques mois diverses mesures controversées, comme l’augmentation du nombre d’élèves par classe, la nécessité pour les élèves de suivre davantage de cours par l’internet et la refonte du programme pour les enfants autistes.

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais accueille plus de 18 500 élèves principalement répartis dans 25 écoles primaires et quatre écoles secondaires des municipalités de Chelsea, La Pêche et Pontiac, de même que des secteurs de Hull et d’Aylmer à Gatineau.