Pénurie: l’association des pilotes critique l’assouplissement de règles d’immigration

OTTAWA — Le syndicat qui représente 11 000 pilotes canadiens affirme qu’un programme d’immigration récemment simplifié pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre ne parvient pas à s’attaquer au cœur de ce problème.

Tim Perry, président de la section canadienne de l’Association (internationale) des pilotes de ligne, admet que les récents changements apportés au système fédéral «Entrée express», avec une voie d’accès à la citoyenneté canadienne, constituent un meilleur remède que de permettre aux compagnies aériennes d’embaucher des pilotes par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Mais M. Perry soutient que ces changements constituent néanmoins ce qu’il appelle une «solution de fortune» à la pénurie de pilotes dans le secteur.

Le gouvernement fédéral a annoncé en mai dernier le lancement d’une «sélection axée sur des catégories» pour son programme «Entrée express», qui vise à ouvrir une voie d’immigration plus rapide pour les travailleurs possédant une expertise dans des domaines clés, comme les métiers des transports.

La refonte récente a mis l’accent sur les pilotes, les mécaniciens d’avion, les contrôleurs aériens et les chauffeurs de camion dans la catégorie des transports – l’une des six catégories, avec notamment les compétences linguistiques en français, l’agriculture ou les sciences et technologies.

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré lundi dernier que la première série d’invitations pour les métiers des transports aurait lieu cette semaine dans le but de renforcer les talents qualifiés du secteur.

Le commandant Perry demande à Ottawa et aux acteurs de l’industrie de former davantage de pilotes et de rendre la carrière plus attrayante, alors que la pénurie de pilotes continue de frapper les compagnies aériennes, contribuant dans certains cas à l’annulation de vols.