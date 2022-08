Pénuries en santé: Ford ne s’engage pas à abroger la loi qui plafonne les salaires

STRATFORD, ONT. — Le premier ministre Doug Ford assure qu’il fait tout pour ajouter plus de travailleurs de la santé dans le système, mais il ne s’engage pas à abroger la loi qui plafonne les salaires dans la fonction publique — ou même d’augmenter la «prime de rétention» offerte aux infirmières.

Les services d’urgence de plusieurs hôpitaux de l’Ontario ont été contraints cet été de fermer pendant des heures, parfois des jours, en raison d’une pénurie de personnel.

Ainsi, le Réseau universitaire de santé du centre-ville de Toronto a lancé une alerte indiquant que ses unités de soins intensifs cardiovasculaires, cardiaques et médico-chirurgicaux ont atteint leur capacité totale en lits, ou n’ont pas suffisamment de personnel pour garder tous les lits ouverts en toute sécurité.

M. Ford n’a pas tenu de conférence de presse en Ontario depuis la fin juin; il a répondu mercredi pour la première fois aux questions des journalistes sur la crise hospitalière. Le premier ministre s’en est tenu en grande partie au message gouvernemental selon lequel la plupart des patients qui nécessitent des soins très urgents les reçoivent en temps opportun. Il assure aussi que les chirurgies sont effectuées à des taux proches de ceux d’avant la pandémie.

Mais son gouvernement essaie aussi, a-t-il dit, d’ajouter plus de personnel au système, avec par exemple l’objectif d’embaucher 5000 infirmières supplémentaires et d’essayer d’accélérer l’accréditation des infirmières formées à l’étranger.

«J’apprécie les travailleurs de la santé de première ligne, ils travaillent sans relâche, jour après jour, a déclaré M. Ford après une annonce dans le sud-ouest de l’Ontario. Ils sont épuisés. Je comprends. Et vous savez, nous ne pourrions pas fonctionner sans l’excellent travail qu’ils font, les infirmières, les (préposés), les médecins.

«Avons-nous besoin de plus de gens ? Oui, certainement. Sommes-nous prêts à recruter plus de gens ? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour recruter plus de gens», a-t-il soutenu.

Des associations d’infirmières, des dirigeants d’hôpitaux, des professionnels de la santé et des défenseurs du réseau public estiment que de nombreux employés, épuisés par plus de deux ans de pandémie — et s’estimant mal payés —, ont décidé de partir.

Plusieurs infirmières croient que leur profession a été dévalorisée par l’adoption, en 2019, de la «loi 124», qui a plafonné à 1 % par année, pendant trois ans, les augmentations de salaire des employés du secteur public en Ontario.

M. Ford a souligné mercredi que les dispositions de cette loi viennent à échéance et ne s’appliqueront pas lors des prochaines négociations des conventions collectives. Mais le premier ministre n’a toujours pas précisé s’il abrogerait ce plafonnement des augmentations de salaire. Il a simplement rappelé que son gouvernement avait offert aux infirmières une prime de 5000 $.

«Je tiens également à mentionner qu’elles ont obtenu la plus forte augmentation de tout le pays, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il abandonnerait la loi 124. C’est un grand remerciement. Lorsque nous vous avons donné les 5000 $ — vous pouvez appeler ça de la rétention, vous pouvez appeler ça un remerciement —, j’apprécie l’excellent travail qu’elles font.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’engagerait à augmenter le salaire des infirmières, M. Ford a déclaré que personne ne pense plus que lui au monde des infirmières et des autres travailleurs de la santé.