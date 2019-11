PEQ: Jolin-Barrette se fait rassurant face au milieu des affaires

MONTRÉAL — Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, s’est fait rassurant, vendredi, devant des gens d’affaires de Montréal, promettant de revenir avec une réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) qui correspondra mieux aux besoins de l’économie de la province.

Les bonnes relations semblent donc revenues entre le milieu des affaires et le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, après l’épisode du PEQ et de sa liste de programmes pouvant déboucher sur des emplois.

Le ministre a dû suspendre sa réforme, il y a plusieurs jours, après avoir été critiqué par des étudiants, des universités et cégeps, ainsi que des gens d’affaires. Certains lui reprochaient de manquer d’empathie envers des étudiants étrangers, d’autres de se baser sur une liste de programmes qui n’était pas très conforme aux besoins du marché du travail.

Devant 350 convives réunis par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministre Jolin-Barrette a donné l’assurance qu’il mènerait des consultations «au cours des prochaines semaines» pour s’assurer de revenir avec une réforme et une liste qui correspondraient mieux aux besoins des employeurs.

À son tour, le président de la Chambre, Michel Leblanc, a salué le ministre pour avoir fait marche arrière. Selon lui, le ministre «a lancé tous les bons signaux» aux gens d’affaires maintenant.