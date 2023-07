Perdus en mer pendant des mois, un Australien et son chien ont mangé du poisson cru

MANZANILLO, Mexique — Perdu en mer pendant des mois sur un catamaran inutilisable, sans moyen de cuisiner et sans autre source d’eau douce que la pluie, l’Australien Timothy Shaddock a admis qu’il s’attendait à mourir.

Pourtant, il y a beaucoup de choses qui lui plaisent dans cette expérience. Comme lorsqu’il plongeait dans la mer pour nager, ou lorsque sa chienne, Bella, l’encourageait à continuer. «J’ai aimé être en mer, j’ai aimé être dehors», a-t-il déclaré. Il s’est souvenu de la pleine lune du début du mois de mai qui a illuminé son virage depuis la péninsule de Baja, sa dernière vision de la terre jusqu’à ce qu’il revienne à terre mardi.

M. Shaddock, 54 ans, souriant et de bonne humeur, était l’image vivante d’un naufragé, avec sa longue barbe blonde et son apparence émaciée, lorsqu’il plaisantait avec un groupe de journalistes mardi, debout devant le bateau de pêche qui l’a secouru dans un port de la côte pacifique du Mexique.

Il a admis qu’il y avait eu «beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais jours», mais a refusé de s’étendre sur le sujet.

M. Shaddock et son chien ont quitté le nord-ouest du Mexique à bord d’un catamaran à la fin du mois d’avril, a-t-il expliqué, avec l’intention de se rendre en Polynésie française. Quelques semaines après le début de son voyage, il a été frappé par une tempête qui a mis son catamaran hors d’usage et l’a laissé sans électronique et sans moyen de cuisiner. Il a refusé de décrire la tempête ou les dégâts en détail, mais des images du bateau prises lors du sauvetage montrent qu’il n’a plus de voile.

Bella et lui ont survécu en pêchant et en mangeant leurs prises crues. La pluie leur a fourni de l’eau potable.

Les marins, en particulier ceux qui voyagent seuls, s’habituent à vivre ― et à dormir ― au milieu d’un travail constant et de tous les défis que la mer leur lance, et M. Shaddock a déclaré qu’il passait la plupart de son temps à réparer des choses sur le bateau. «La fatigue est la partie la plus difficile», a-t-il souligné.

«J’essayais de trouver le bonheur en moi, et je l’ai trouvé en grande partie seul en mer», a-t-il dit..

L’hélicoptère du thonier María Delia était le premier signe humain qu’il voyait depuis trois mois. Il se trouvait à 1930 kilomètres de la terre la plus proche lorsqu’un hélicoptère est soudain apparu. Le pilote lui a donné à boire avant de s’envoler et, peu de temps après, l’équipage l’a rejoint à bord d’un hors-bord.

«Cela m’a donné l’impression que j’allais vivre», a-t-il déclaré.

Une partie de cette rencontre avec les marins du María Delia a été filmée. Ils tournent autour du catamaran de M. Shaddock, une volée d’oiseaux de mer blancs perchés sur les doubles coques, tandis que M. Shaddock se redresse à l’arrière. Bella remue la queue.

Un membre de l’équipage demande à M. Shaddock s’il parle anglais, s’il va bien et s’il a des drogues ou des armes à bord. Au début, M. Shaddock se contente de répéter à voix basse : «Merci, merci».

Mais il redevient cohérent, les invite à inspecter le bateau et leur remet le couteau qu’il porte au cou.

Grupomar, la société propriétaire du thonier, a indiqué que son équipage avait donné à M. Shaddock et à Bella de la nourriture et des soins médicaux.

M. Shaddock a dit que le María Delia était devenu sa «terre» et l’équipage sa famille.

Il a ajouté que l’une des leçons qu’il avait tirées de cette expérience était le sentiment que «votre famille, c’est tout le monde, et votre famille, c’est la nature tout entière».

Bella a tout de suite plu à l’équipe. M. Shaddock raconte qu’il a rencontré la chienne au Mexique et que, même s’il a essayé de lui trouver un foyer à terre, elle n’a cessé de le suivre en mer. «Elle est beaucoup plus courageuse que moi, c’est certain», a-t-il déclaré.

C’est peut-être pour cette raison que Bella n’a pas été autorisée à débarquer mardi avant que M. Shaddock ne soit parti. L’Australien avait choisi Genaro Rosales, un pêcheur de Mazatlan faisant partie de l’équipage du María Delia, pour adopter Bella à condition qu’il s’en occupe bien.

M. Shaddock envisageait de retourner en Australie pour passer du temps avec sa famille et ses amis, mais il a déclaré qu’il aimait la solitude. Toutefois, il pourrait ne pas reprendre la mer avant un certain temps.

Il est arrivé que des personnes à la dérive survivent beaucoup plus longtemps, mais les accidents maritimes ne se terminent pas toujours bien.

En 2014, un pêcheur salvadorien s’est échoué sur le minuscule atoll d’Ebon, dans les îles Marshall, après avoir dérivé en mer pendant 13 mois. Jose Salvador Alvarenga avait quitté le Mexique pour une journée de pêche au requin en décembre 2012 et s’est perdu par mauvais temps. Il a déclaré avoir survécu grâce à des poissons, des oiseaux et des tortues jusqu’à ce que son bateau s’échoue à 8850 kilomètres de là.

Dans d’autres cas, les bateaux lourdement endommagés sont retrouvés sans survivants, ou sont complètement perdus.

Antonio Suárez, le président de Grupomar, a indiqué mardi que le voyage au cours duquel le María Delia a sauvé M. Shaddock était peut-être le dernier, car il modernise la flotte de la société et le bateau est le plus petit et a plus de 50 ans.

Si c’est le cas, il s’agirait d’un «merveilleux adieu, qui a permis de sauver des vies humaines», a déclaré M. Suárez.

M. Shaddock a serré M. Suárez dans ses bras en signe de gratitude, et ce dernier l’a invité à prendre un repas pour fêter l’événement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait manger à terre, M. Shaddock, souriant et jovial alors qu’il se glissait dans une voiture qui l’attendait, a répondu «des sushis au thon».