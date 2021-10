Perte possible d’un comté fédéral au Québec: Trudeau offre une réaction prudente

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a offert une réaction retenue et prudente à la perte annoncée d’une circonscription québécoise en 2024.

Vendredi dernier, Élections Canada a publié les changements à venir dans la carte électorale fédérale. L’organisme entend ajouter quatre sièges de députés à Ottawa pour refléter l’augmentation de la population canadienne. Cependant, le Québec passerait de 78 à 77 comtés fédéraux.

Invité à offrir sa réaction à pareil scénario, M. Trudeau a d’abord préfacé son commentaire. «Je souligne que c’est une proposition indépendante d’Élections Canada et ce n’est pas une proposition du gouvernement», a-t-il dit.

«Nous allons donc étudier. Nous allons avoir beaucoup de temps pour en discuter entre parlementaires et entre Canadiens», a-t-il ajouté.

«Et j’entends très clairement la préoccupation de plusieurs Canadiens, dont les Québécois, par rapport à la proposition d’Élections Canada», a-t-il conclu, lors d’une conférence de presse, jeudi matin, à Ottawa.

Son adversaire bloquiste l’a enjoint à en faire davantage.

«Je lui suggère d’entendre plus fort et de se préparer plus fort», a lancé Yves-François Blanchet, quelques heures plus tard.

M. Blanchet demeure cependant convaincu qu’on n’en arrivera pas là.

«Un pays qui se prétend bilingue ne peut pas regarder ses institutions diminuer le poids relatif du territoire francophone de ce pays-là dans le Parlement central. Donc, il est d’emblée (…) exclu que le poids du Québec soit réduit. Il est donc forcément exclu que le Québec perde un siège», a-t-il argué.

Mais si on devait en arriver là, M. Blanchet qui, plus tôt cette semaine, menaçait de «déchaîner les feux de l’enfer» dans pareil cas, s’est montré tout aussi décidé, jeudi.

«Vous ne vous imaginez même pas la bataille qu’on va livrer si, de mon point de vue, pour le temps qu’il nous reste dans cette fédération, on voit notre poids constamment diminuer», a-t-il prévenu.

«Bon, à la limite, ça réduira le temps qu’il nous reste», a-t-il ensuite souri.

Mardi, à Québec, Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, était catégorique: pas question pour les Québécois de perdre un siège à la Chambre des communes. Son adversaire libérale Dominique Anglade se rangeait avec elle et écrivait une lettre au premier ministre Trudeau à ce sujet.

En 2011, lorsque le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait voulu augmenter le nombre de sièges à Ottawa, à l’aide d’une loi fédérale, tout en maintenant à 75 le nombre de députés québécois, M. Trudeau et ses collègues libéraux, tout comme les bloquistes et les néo-démocrates, s’y étaient opposés.

Le gouvernement Harper avait éventuellement cédé trois sièges supplémentaires au Québec sur les 30 nouveaux sièges.

Cela n’avait pas empêché le poids du Québec de diminuer aux Communes; de 24,35 % des sièges en 2011, il était passé à 23,28 % aux élections de 2015. Les changements proposés par Élections Canada le feraient passer à 22,51 % en 2024.