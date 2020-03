Peter MacKay dit regretter comment ses commentaires sur Scheer ont été perçus

REGINA — Le candidat à la direction du Parti conservateur Peter MacKay dit qu’il regrette la façon dont certaines personnes ont interprété son commentaire selon lequel les valeurs socialement conservatrices du chef actuel Andrew Scheer étaient un «albatros puant».

M. MacKay avait fait cette remarque après les dernières élections fédérales en se référant à la façon dont M. Scheer avait été pris au dépourvu pendant la campagne par des questions sur le mariage homosexuel et l’avortement.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a fait référence au commentaire de M. MacKay dans un courriel cette semaine dans lequel il indiquait appuyer le candidat à la direction Erin O’Toole.

Lors d’un événement à Regina — la ville natale de M. Scheer —, M. MacKay a reconnu que son commentaire «avait pu être un peu cru».

Il a fait valoir que si les conservateurs veulent former le prochain gouvernement, ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes et être plus tournés vers l’avenir.

M. MacKay a dit croire qu’il représente les valeurs des conservateurs en Alberta et en Saskatchewan et offre un message centriste plus modéré que M. Scheer.