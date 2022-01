Peter Nygard devra rester en prison en attendant la tenue de son procès à Toronto

TORONTO — Le magnat canadien de la mode Peter Nygard s’est vu refuser la libération sous caution et sera donc détenu à Toronto en attendant son procès.

Nygard est accusé au Canada de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration. Selon la police, ces accusations sont liées à des événements qui auraient eu lieu à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000. L’accusé a nié toutes les allégations.

Les preuves et les arguments présentés au tribunal ne peuvent être dévoilés en raison d’une ordonnance de non-publication, une mesure courante à cette étape des procédures. Les plaignantes dans des causes de crimes à caractère sexuel ne peuvent pas non plus être identifiées.

L’ancien dirigeant d’une entreprise de vêtements de plusieurs millions de dollars avait été arrêté pour la première fois à Winnipeg en 2020 en vertu de la Loi sur l’extradition, après avoir été accusé à New York de neuf chefs d’accusation pour des crimes de nature sexuelle. Il avait été transféré par avion en octobre de Winnipeg à Toronto pour faire face aux nouvelles accusations canadiennes.