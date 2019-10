Peter Sloly a été assermenté lundi en tant que chef de police d’Ottawa

OTTAWA — Peter Sloly a été assermenté lundi en tant que nouveau chef du Service de police d’Ottawa (SPO); il succède à Charles Bordeleau.

Peter Sloly, un ancien chef-adjoint de la police de Toronto, est devenu le premier homme à la peau noire à prendre la direction du Service de police d’Ottawa.

Après avoir été assermenté, le nouveau directeur s’est adressé aux membres de la Commission de services policiers d’Ottawa.

Il a affirmé qu’il entendait visiter toutes les communautés et tous les quartiers de la ville après avoir constaté que le territoire du SPO est très vaste et qu’il compte de nombreuses collectivités diversifiées, dans des milieux urbains et ruraux.

Il s’est engagé à promouvoir la police communautaire, faire des progrès importants sur l’équité, la diversité et l’inclusion et moderniser le milieu de travail.

Le chef Sloly devra composer avec une augmentation du nombre de crimes violents commis sur le territoire d’Ottawa au cours des dernières années.

Peter Sloly, qui est âgé de 53 ans, est diplômé de la FBI National Academy. Il a été affecté à deux reprises à la mission de maintien de la paix des Nations Unies (ONU) au Kosovo.

Il possède une maîtrise en administration des affaires et un baccalauréat en sociologie.