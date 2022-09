Pétition «Abolissons la monarchie»: plus de 10 000 signatures recueillies

MONTRÉAL — Lancée il y a moins d’une semaine au Québec, la pétition pour abolir la monarchie dépasse maintenant les 10 000 signatures.

Et parmi les signataires, on retrouve le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et la cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet.

La pétition nonalamonarchie.quebec, lancée samedi dernier, recueillait 10 120 signatures vendredi midi.

En entrevue, Marie-Anne Alepin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, a fait savoir que les 5000 premières signatures avaient été recueillies dès la première journée.

Pour elle et pour les signataires, la monarchie est «un système périmé, dépassé, désuet, archaïque» et les Québécois méritent mieux.

Mme Alepin se donne «jusqu’à Noël» pour continuer à recueillir des signatures. Elle décidera par la suite si la pétition sera remise à Québec ou à Ottawa et de quelle façon.