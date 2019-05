Pétrole albertain: les élus québécois sont «ignorants», selon un maire qui boycotte la FCM

QUÉBEC — «Ce n’est rien contre les citoyens québécois: nous en avons contre les élus du Québec, qui sont mal informés, mal alignés, ignorants.»

Le maire de Medicine Hat en Alberta, Ted Clugston, explique ainsi la décision de sa municipalité de boycotter le congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui s’amorçait jeudi à Québec.

Il reproche au Québec de bloquer les projets d’oléoduc qui permettrait à l’Alberta d’exporter son pétrole à l’étranger. Il ne sert plus à rien de discuter avec le Québec, a-t-il poursuivi: le procédé a été abondamment utilisé depuis le début des années 1980 et la Politique nationale de l’énergie et il n’a jamais rien donné.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, M. Clugston a indiqué que les élus ignorants étaient les députés de l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault, l’actuelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, et son prédécesseur, Denis Coderre.

Selon lui, les élus québécois ne comprennent pas que les pipelines sont plus sécuritaires que le transport ferroviaire.