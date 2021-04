Peu de changements dans la liste des prénoms les plus populaires au Québec

MONTRÉAL — Les Québécois sont restés très fidèles en 2020 dans le choix des prénoms de leurs nouveau-nés.

Mis à part un léger jeu de chaises musicales, les mêmes prénoms figurent parmi les cinq plus populaires en 2020 et en 2019, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et la popularité de trois d’entre eux ne se dément pas depuis 2015.

Chez les fillettes, il y aura toujours beaucoup d’Olivia à la maternelle dans quatre ans: le prénom dominait encore une fois en 2020 la liste, publiée chaque année par Retraite Québec. La petite Olivia était déjà troisième en 2015.

Les petites Alice, Emma, Charlie et Charlotte suivent Olivia en 2020. Emma et Alice se disputent encore une lutte sans merci au Québec: elles sont à égalité en 2020 (à 491 présences) mais Emma était en légère avance l’année précédente (à 522 contre 514).

Chez les garçons, là aussi peu de changements dans la classe de maternelle en 2020: Liam et William mènent toujours, comme en 2019, mais le petit Noah a couru très fort en 2020 et il passe de la cinquième à la troisième place, devant les petits Thomas et Léo. En 2015, William, Thomas et Liam étaient premiers, Noah était dixième et Léo 15e — il est maintenant cinquième, le garçon!

Chez les filles, en 2015, Emma, Olivia et Alice étaient déjà là parmi les cinq premières, mais Charlotte était neuvième et Charlie 17e. C’étaient Léa et Florence qui se classaient alors parmi le «top cinq», avec leurs petites camarades Emma, Olivia et Alice, bien sûr. Toujours elles…

La «Banque de prénoms» est disponible sur le site de Retraite Québec.