Peu de détenus profitent du PESP dans les pénitenciers fédéraux, selon une étude

OTTAWA — L’accès à des seringues propres demeure sévèrement limité dans les pénitenciers fédéraux, ce qui expose davantage les détenus aux infections transmises par le sang comme le VIH et l’hépatite C.

Le Service correctionnel du Canada a commandé un rapport décrivant les faiblesses du Programme d’échange de seringues dans les prisons (PESP) mis en place deux ans plus tôt pour prévenir le partage d’aiguilles entre détenus et la propagation de maladies infectieuses. Il en a reçu une copie en octobre 2020.

Selon ce rapport, obtenu par le Réseau juridique VIH grâce à la Loi d’accès à l’information, il est inquiétant de constater qu’une majorité d’établissements ne comptent aucun participant au programme.

L’Enquêteur correctionnel du Canada, Ivan Zinger dit que l’obligation pour les participants de subir une évaluation du risque et la pandémie de COVID-19 ont contribué au peu de popularité du programme.

La directrice générale du Réseau juridique VIH s’inquiète de cette faible participation au programme, car le taux de VIH et d’hépatite C est très élevé dans les pénitenciers fédéraux. L’injection de drogue est l’une des causes de ces infections.

Le rapport, dirigé par une professeure de l’Université d’Ottawa, Lynne Leonard, fait valoir que cette faible participation mérite d’être examinée plus profondément afin d’identifier les principales causes.

Parmi les obstacles observés par les auteurs du rapport figure le manque de discrétion ou d’anonymat.

