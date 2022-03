Pfizer Canada rappelle les comprimés Accuretic contre l’hypertension

OTTAWA — Pfizer Canada rappelle un médicament d’ordonnance utilisé pour traiter l’hypertension, mais la pharmaceutique et Santé Canada conseillent aux gens de continuer tout de même à prendre leurs comprimés d’Accuretic, pour l’instant, à moins qu’un médecin ne leur dise d’arrêter.

Le rappel concerne tous les lots d’Accuretic (chlorhydrate de quinapril et hydrochlorothiazide) en dosages de 10/12,5 milligrammes, 20/12,5 mg et 20/25 mg. Le chlorhydrate de quinapril et l’hydrochlorothiazide abaissent tous les deux la tension artérielle.

Pfizer affirme que le rappel est dû à des impuretés de nitrosamine (N-nitroso-quinapril) supérieure à la valeur acceptable. Or, une exposition de longue durée à une concentration supérieure à ce qui est considéré comme acceptable peut augmenter le risque de cancer.

Selon Santé Canada, il faudrait par contre qu’une personne prenne un médicament contenant cette impureté à un niveau supérieur au niveau acceptable tous les jours pendant 70 ans pour que le risque de cancer augmente.

Santé Canada recommande donc aux patients de continuer à prendre le médicament comme prescrit, puisque le fait de ne pas traiter l’hypertension peut présenter un risque plus important pour la santé. Les patients devraient toutefois discuter éventuellement d’autres options de traitement avec leur professionnel de la santé.

Le ministère fédéral rappelle que de faibles niveaux de nitrosamines se trouvent déjà dans une variété d’aliments, y compris les viandes fumées et salées, les produits laitiers et les légumes, mais aussi dans l’eau potable et l’air pollué.