Pfizer livrera à Ottawa des doses pour les enfants dès que son vaccin sera approuvé

OTTAWA — Le gouvernement canadien s’est entendu avec Pfizer pour assurer des millions de doses aux enfants de 5 à 11 ans lorsque l’utilisation de ce vaccin sera autorisée par Santé Canada.

«Très peu (de temps) après, nous allons recevoir assez de doses au Canada pour assurer la vaccination de tous les enfants au Canada de 5 à 11 ans. C’est une très bonne nouvelle pour tous les parents et tous les enfants à travers le pays», s’est réjoui le premier ministre Justin Trudeau lors d’un point de presse devant l’hôpital pour enfants d’Ottawa, jeudi.

Santé Canada n’indique pas à quel moment ses vérifications seront terminées et le vaccin autorisé pour les enfants.

«Ils vont prendre le temps nécessaire pour s’assurer qu’il soit sécuritaire et efficace parce que (…) tous les parents ne veulent pas prendre de risque», a déclaré le premier ministre.

«Si et quand Santé Canada va approuver l’utilisation du vaccin Pfizer pour les enfants, ça va être sécuritaire de le faire pour vos enfants», a-t-il garanti.

Au bureau de la ministre responsable des achats de vaccins, Anita Anand, on indique qu’un premier arrivage de 2,9 millions de doses promis par Pfizer suffira pour donner une première dose à tous les enfants canadiens de cet âge.

Ottawa a également en main les seringues et autres équipements médicaux pour l’administration des vaccins aux enfants. La dose pour enfant du vaccin de Pfizer équivaut à un tiers d’une dose d’adulte.

Une preuve vaccinale uniforme

Les provinces continueront à être les seules responsables de délivrer les preuves de vaccin contre la COVID-19, mais Ottawa a réussi à les convaincre d’adopter un standard bilingue et contenant le logo du Canada.

Québec offre depuis le début de la semaine cette preuve vaccinale, à télécharger pour ceux qui la veulent, en plus de celle déjà émise depuis plusieurs mois.

La preuve «canadienne» contient un code QR en plus des informations sur les dates de la vaccination et les doses utilisées. En format PDF, on voit dans le coin droit le logo du Canada. Mais téléchargée sur un téléphone intelligent, rien, à première vue, ne la distingue de la précédente, bien que les codes QR émis soient différents.

En Ontario, où le gouvernement n’avait pas encore développé une preuve avec un code QR, la preuve canadienne n’est disponible qu’en format PDF. On y retrouve donc le logo du Canada.

Toutes les provinces et tous les territoires délivreront éventuellement cette preuve vaccinale canadienne standardisée. Pour l’instant, les trois territoires, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle‑Écosse et la Saskatchewan en fournissent, en plus de l’Ontario et du Québec.

Le gouvernement fédéral estime que ce nouveau document facilitera les voyages au pays.

À compter du 30 octobre, tout Canadien qui prend l’avion ou le train devra prouver qu’il est vacciné ou présenter un résultat de test négatif. Et dès le 30 novembre, seule une preuve vaccinale permettra l’accès aux avions et aux trains.

Ottawa dit faire un effort sur la scène internationale pour que soit reconnue la preuve vaccinale standardisée et qu’elle facilite ainsi l’entrée aux voyageurs canadiens dans des pays étrangers.

Pour le moment, les Canadiens doivent vérifier, avant de partir à l’étranger, quelles preuves de vaccin exigent les pays qu’ils comptent visiter.