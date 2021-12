Philippines: 375 morts, 56 disparus après le typhon Rai

MANILLE, Philippines — Le bilan du plus puissant typhon a avoir matraqué les Philippines cette année est passé lundi à 375 morts et plus de 50 disparus.

Plusieurs provinces du centre du pays doivent toujours composer avec des pannes de courant et de communications, et elles demandent des envois d’eau et de nourriture, ont dit des responsables.

Les vents du typhon Rai ont soufflé jusqu’à 195 kilomètres/heure, avec des rafales de 270 kilomètres/heure, avant de s’éloigner en mer de Chine méridionale vendredi.

Au moins 375 personnes ont été tuées, 56 manquent à l’appel et environ 500 ont été blessées, selon la police nationale. Le bilan pourrait s’alourdir encore davantage, puisque plusieurs villages demeurent coupés du monde. Les opérations de secours se poursuivaient lundi.

Plusieurs victimes ont été tuées par des chutes d’arbres, des effondrements de murs, des crues-éclairs et des glissements de terrain. Un homme de 57 ans a été retrouvé mort, accroché dans un arbre, et une femme est morte après avoir été emportée par le vent dans la province de Negros Occidental, selon la police.

La province des îles Dinagat, dans le sud-est du pays, est l’une des premières à avoir été frappées par le typhon. Elle compte 130 000 habitants. La gouverneure Arlene Bag-ao dit que la férocité de Rai était nettement supérieure à celle du typhon Haiyan, qui compte parmi les plus puissants et les plus meurtriers jamais vu et qui a dévasté le centre des Philippins en novembre 2013, sans toutefois faire de victimes à Dinagat.

«Si c’était comme être dans une machine à laver avant, cette fois c’était comme un gigantesque monstre qui frappait partout, qui a tout arraché, comme des arbres et des toits de tôle, et les a lancés partout, a dit Mme Bag-ao au téléphone. Le vent a tourbillonné du nord vers le sud vers l’est vert l’ouest sans fin pendant six heures.»

Au moins 14 villageois ont été tués et une centaine d’autres blessés par des débris, a-t-elle dit. Des hôpitaux endommagés ont dû improviser pour soigner les victimes. Le bilan aurait pu être nettement plus élevé si les villages les plus vulnérables n’avaient pas été évacués, a dit Mme Bag-ao.

Dinagat et plusieurs autres provinces frappées par le typhon demeurent privées d’électricité et de communications. Les résidants ont besoin de matériaux de construction, d’eau et de vivres. Mme Bag-ao et d’autres dirigeants se sont rendus dans les régions voisines, où le réseau cellulaire a tenu le coup, pour demander de l’aide et coordonner les secours.

Plus de 700 000 personnes ont été frappées par le typhon dans les provinces centrales, dont quelque 400 000 qui ont été déplacées vers des abris d’urgence. Des milliers de résidants ont été secourus dans des villages inondés, notamment après avoir trouvé refuge sur des toits ou dans des arbres.

Des navires de la garde-côtière ont secouru 29 touristes, dont des Canadiens, qui étaient coincés sur l’île de Siargao, une destination très populaire auprès des surfeurs et qui a été dévastée par le typhon.

Les secouristes tentaient de rétablir le courant dans 227 villes et municipalités, ont dit les responsables. Seulement 21 régions ont été réalimentées jusqu’à présent. Les communications cellulaires ont été interrompues par la tempête dans 130 villes, mais 106 avaient été rebranchées lundi. Deux aéroports locaux demeurent fermés, sauf pour les vols d’urgence, mais la plupart des autres ont repris du service.

Mme Bag-ao et d’autres dirigeants craignent des pénuries de carburant en raison de l’utilisation de génératrices d’urgence, notamment dans les entrepôts réfrigérés où sont entreposés les stocks de vaccins contre le coronavirus.

Une vingtaine de tempêtes tropicales et de typhons frappent les Philippines chaque année.