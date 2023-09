Phoenix établit un nouveau record en atteignant 54 jours de forte chaleur cette année

PHÉNIX — Au cours de ce qui a été l’été le plus chaud jamais mesuré, la ville de Phoenix, du désert de Sonora, aux États-Unis, a battu un autre record samedi lorsque les températures ont dépassé 43,3 degrés Celsius.

C’était le 54e jour cette année que le relevé officiel à l’aéroport de Phoenix Sky Harbor a atteint ce seuil, éclipsant le précédent record de 53 jours établi en 2020.

Matt Salerno, météorologue du National Weather Service, a déclaré que la séquence de chaleur pourrait atteindre 55 jours.

«Il nous reste encore un jour», a-t-il dit.

Un avertissement de chaleur extrême est resté en vigueur, avec des températures prévues à 43,9 °C dimanche et 41,1 °C lundi.

M. Salerno a déclaré que Phoenix avait connu les trois mois les plus chauds depuis le début de la tenue des registres en 1895, y compris le mois de juillet le plus chaud et le deuxième mois d’août le plus chaud.

La température moyenne quotidienne était de 36,1 °C en juin, tandis que juillet et août ont dépassé le précédent record de 35,9 °C établi il y a trois ans.

La température quotidienne moyenne était de 39,3 °C en juillet, a mentionné M. Salerne, et la moyenne quotidienne pour août était de 37,1 °C.

En juillet, Phoenix a également établi un record avec une séquence de 31 jours ayant des températures maximales égales ou supérieures à 43,3 °C. Le précédent record de 18 jours consécutifs avait été établi en 1974.

L’été étouffant de 2023 a été marqué par une vague de chaleur historique s’étendant du Texas au Nouveau-Mexique et en Arizona jusqu’au désert de Californie.

À l’échelle mondiale, le mois dernier a été le mois d’août le plus chaud jamais enregistré, selon l’Organisation météorologique mondiale. Il s’agit également du deuxième mois le plus chaud mesuré, derrière juillet 2023.

Les scientifiques attribuent la situation au changement climatique d’origine humaine et une accélération supplémentaire due au phénomène naturel El Niño, qui est un réchauffement temporaire de certaines parties de l’océan Pacifique et qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier.

Samedi, Phoenix a enregistré 104 jours cette année avec des températures supérieures à 37,7 °C, a indiqué M. Salerne. Cela correspond à la moyenne de 111 jours chaque année entre 1991 et 2020.

Le comté de Maricopa, qui fait partie de Phoenix et qui est le plus peuplé de l’Arizona, semble se diriger vers un record annuel de décès liés à la chaleur.

Les responsables de la santé publique du comté ont confirmé 194 décès liés à la chaleur cette année en date du 2 septembre et 351 cas supplémentaires font l’objet d’une enquête.

Le comté de Maricopa a confirmé 425 décès liés à la chaleur en 2022.