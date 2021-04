Photo du député nu: une «violation flagrante» des règles de la Chambre des communes

OTTAWA — La prise de photos d’un député nu en période de questions, même en format virtuel, constitue une «violation flagrante» du règlement de la Chambre des communes.

C’est ce qu’a dit le président de la Chambre, Anthony Rota, appelé à se prononcer sur le sujet par le leader parlementaire du gouvernement Pablo Rodriguez. M. Rota a offert sa décision à ce sujet après la période de questions, lundi après-midi.

M. Rota a rappelé que la prise de photos pendant les délibérations de la Chambre est «strictement interdite». Les événements survenus le 14 avril dernier constituent donc non seulement une «violation flagrante» des règles, mais «un affront à l’autorité et à la dignité» de l’institution et des députés.

Selon le président, le respect du règlement «n’a jamais été aussi crucial» qu’à ce moment-ci, alors que la presque totalité des élus travaillent à distance et que les «risques de dérive» sont très grands.

La semaine dernière, le député bloquiste Sébastien Lemire a admis qu’il était l’auteur de ce méfait et a présenté ses excuses, tant au député William Amos qu’à l’ensemble des députés.

M. Rota estime que l’affaire, en ce qui concerne l’aspect procédural de la question, est close. Mais les libéraux n’ont pas l’intention de lâcher le morceau.

Les libéraux comptent exiger des sanctions envers M. Lemire lors de la prochaine réunion du Bureau de régie interne. S’il n’y a pas consensus, le whip du gouvernement, Mark Holland, prévient déjà que des actions légales pourraient être prises pour obtenir justice.