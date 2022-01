Photos intimes: le Royal Winnipeg Ballet accepte un accord de 10 millions de dollars

WINNIPEG — Un accord a été conclu dans le cadre d’un recours collectif intenté contre le Royal Winnipeg Ballet à la suite d’allégations selon lesquelles un ancien professeur et un photographe auraient pris des photos intimes d’élèves et les auraient diffusées sans leur consentement.

Les avocats des plaignants ont indiqué dans un communiqué que la compagnie de danse a accepté de verser 10 millions de dollars en son nom et au nom de Bruce Monk en échange du rejet des plaintes déposées contre eux.

Une audience du tribunal pour l’approbation doit avoir lieu le 11 février par vidéoconférence.

Le recours collectif a été intenté au nom d’élèves qui ont fréquenté l’école de Ballet de Winnipeg entre 1984 et 2015 et qui auraient été photographiés par Bruce Monk dans un cadre privé.

La poursuite allègue que M. Monk a pris des photos nues, semi-nues et intimes d’élèves, dont certaines ont été publiées, vendues et diffusées en ligne.

Le Royal Winnipeg Ballet a confirmé dans un communiqué qu’une proposition de règlement à l’amiable avait été conclue, mais n’a pas voulu faire de commentaires avant son approbation.

André Lewis, directeur artistique et chef de la direction, a déclaré dans un communiqué que M. Monk avait été congédié peu après le début d’une enquête.

«La sécurité de nos étudiants, de notre personnel et de nos danseurs reste notre priorité absolue et nous continuons à travailler avec des organismes tels que le Centre canadien de protection de l’enfance pour nous assurer que nos politiques et procédures au Royal Winnipeg Ballet font tout ce qu’elles peuvent pour offrir un environnement sûr à tous», a déclaré M. Lewis.

La plainte allègue que M. Monk a distribué les photos sans le consentement des élèves, a ajouté le cabinet d’avocats Waddell Phillips de Toronto dans le communiqué.

La poursuite avance que M. Monk a utilisé sa position de confiance et de pouvoir pour envahir la vie privée des élèves. Elle ne prétendait pas que la conduite de M. Monk était criminelle et aucune des allégations n’a été prouvée en justice.

Selon les termes de laconvention de règlement, les élèves peuvent faire une réclamation en utilisant des photos ou des déclarations de témoins, mais les preuves à l’appui ne seront pas requises.

Waddell Phillips indique que les réclamations seront évaluées par des arbitres indépendants.

Le règlement comprendra un paiement unique de 1000 dollars pour des services de santé à tout élève admissible et un paiement total pouvant atteindre 2500 dollars pour les membres de la famille qui ont été affectés par le traumatisme d’un élève. Le solde sera versé aux étudiants en fonction de la gravité du préjudice subi.

Les réclamations seront traitées pendant 12 mois à partir du moment où l’accord sera approuvé.