MONTRÉAL — L’ex-chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, quitte la vie politique. Le député annoncera «officiellement», lundi, qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections.

Un porte-parole du parti libéral a confirmé la nouvelle éventée par «La Presse», dimanche. L’annonce officielle ainsi que le nom du prochain candidat du parti dans la circonscription de Mont-Royal–Outremont à Montréal seront dévoilés lundi.

M. Arcand se retire après une carrière politique de 15 ans sur la scène provinciale. Il a été élu sous la bannière libérale pour la première fois en 2007 dans la circonscription Mont-Royal–Outremont.

C’est le onzième libéral sur un caucus de 27 députés à annoncer son départ. Les anciens ministres Lise Thériault, Christine St-Pierre et Hélène David comptent parmi les départs annoncés.

Avant de faire le saut en politique en 2007, M. Arcand a fait carrière dans l’industrie radiophonique. Il a été journaliste, propriétaire de stations et président de Corus Québec.

En politique, il a occupé plusieurs fonctions au sein des gouvernements Charest et Couillard. Il a été président du Conseil du Trésor, ministre de l’Environnement, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre des Relations internationales. Pendant un an et demi, il a gardé le fort libéral, en tant que chef intérimaire, entre le départ de Philippe Couillard et la nomination de Dominique Anglade.

L’homme politique a piloté l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissances mutuelles des qualifications professionnelles en 2009. Il a aussi adopté le projet de loi 89, en 2011, qui a modifié la Loi sur la qualité de l’environnement pour instaurer un nouveau système de sanctions pécuniaires.

En décembre 2020, M. Arcand avait semé la controverse après avoir effectué un voyage à la Barbade, malgré la crise sanitaire. Le principal intéressé avait présenté ses excuses.

Autre controverse récente, à la fin avril, le premier ministre, François Legault, avait dit à micro fermé «Y est pas mort, lui? » en parlant du député libéral. M. Arcand avait dit avoir été «ébranlé » par cette remarque.

En entrevue à «La Presse» dimanche, M. Arcand a dit qu’il souhaitait avoir «plus d’espace de liberté» et qu’il souhaitait prendre plus de temps auprès de ses proches.