Pierre Fitzgibbon annonce un nouvel appel d’offres pour 1500 MW d’énergie éolienne

MONTRÉAL — Québec met la table afin de satisfaire l’appétit pour les kilowatts des consommateurs tant résidentiels qu’industriels, institutionnels et commerciaux.

À peine 24 heures après qu’Hydro-Québec eut annoncé sept projets retenus, éoliens pour la plupart, pour la production de 1300 mégawatts, le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé jeudi un nouvel appel d’offres d’Hydro-Québec pour un autre 1500 mégawatts d’énergie éolienne.

S’adressant aux participants d’un forum organisé par l’Association de l’industrie électrique du Québec, M. Fitzgibbon a précisé que le besoin d’électricité au Québec est pressant et que les projets de ce nouvel appel d’offres seront tous situés dans des secteurs où le réseau de transport électrique de la société d’État est accessible. L’énergie, qui devra être disponible entre le 1er décembre 2027 et le 1er décembre 2029, se traduira par une puissance d’environ 4,7 TWh à l’horizon 2029.

Pierre Fitzgibbon a rappelé à son auditoire et répété par la suite en mêlée de presse que l’époque des surplus est terminée et que la croissance de la demande est inévitable dans un contexte d’électrification, de transition énergétique et de décarbonation de l’économie.

Le ministre entend faire profiter le Québec et les communautés impliquées au maximum. Ainsi, les nouveaux projets devront être réalisés avec une participation du milieu local d’environ 50 % et le contenu québécois devra atteindre environ 60 % des dépenses globales.

Il sera également impératif de développer ces projets en accord et avec la participation des communautés autochtones.

L’objectif du gouvernement à court terme est de doubler la puissance installée en éolien au Québec. Plus de 40 parcs éoliens, représentant près de 4000 MW d’énergie éolienne, sont en service actuellement au Québec.