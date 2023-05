Pierre Fitzgibbon blanchi par la commissaire à l’éthique pour sa chasse aux faisans

QUÉBEC — Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, n’a pas enfreint le code d’éthique lorsqu’il a participé l’an dernier à une partie de chasse aux faisans sur une île privée du lac Memphrémagog, conclut la commissaire à l’éthique et à la déontologie.

Ariane Mignolet a remis son rapport à l’Assemblée nationale mercredi, après avoir mené une longue enquête — la sixième — sur les agissements du superministre Fitzgibbon.

L’opposition avait réclamé cette enquête, parce qu’elle avait noté que l’île en question appartenait à plusieurs hommes d’affaires dont les entreprises bénéficient de subventions octroyées par le ministère de l’Économie.

La frontière entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle n’a pas été franchie, conclut Mme Mignolet, car le ministre n’était pas dans l’exercice de sa charge.

«Ainsi, il n’a pu se placer dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge», écrit-elle dans son rapport.

L’invitation à participer à l’activité de chasse est «acceptable», dans la mesure où elle n’a pas été faite en échange d’une intervention ou d’une prise de position du ministre.

Elle n’était pas non plus susceptible d’influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions et ne risquait pas de compromettre son intégrité ou celle de l’Assemblée nationale, selon la commissaire.

L’avantage a été reçu par le ministre dans le contexte d’une relation purement privée et n’avait pas à être déclaré, tranche-t-elle.

En décembre dernier, M. Fitzgibbon avait assuré qu’il n’avait rien à se reprocher concernant sa partie de chasse aux faisans sur l’île de la Province. Il s’agit d’une chasse prestigieuse en costume traditionnel autrichien, accessible sur invitation seulement.

Mise en garde

Mme Mignolet formule toutefois une mise en garde: la frontière séparant les sphères personnelle et professionnelle de la vie d’un élu est parfois ténue.

«Il ne s’agit pas d’interdire aux parlementaires de participer à des activités de nature privée, mais de les inciter à faire preuve de vigilance en tout temps», déclare-t-elle.

Elle a rappelé au ministre Fitzgibbon, et à l’ensemble des élus, que l’apparence d’un conflit d’intérêts peut être tout aussi dommageable qu’un conflit d’intérêts avéré lorsqu’il est question de maintenir la confiance des citoyens.

Dans le cas de M. Fitzgibbon, qui entend prendre part à une nouvelle partie de chasse dès cet automne, il faut se garder de conclure à une absence de risques, prévient-elle.

Un risque existerait «si différentes personnes y participent ou si le contexte varie, même légèrement; par exemple, il pourrait s’agir d’une inscription au registre des lobbyistes (…) ou d’une négociation en cours», a-t-elle expliqué.

La charge de ministre requiert une «vigilance constante», insiste Ariane Mignolet, qui souligne à grands traits l’importance pour un ministre de faire preuve de prudence, surtout lorsqu’il y a des liens entre les participants et ses responsabilités ministérielles.

Interrogé mercredi à savoir s’il allait changer quoi que ce soit dans sa manière d’agir, M. Fitzgibbon a répondu: «aucunement».