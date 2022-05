Pierre-Paul Noreau devient président du Conseil de presse du Québec

MONTRÉAL — Le conseil d’administration du Conseil de presse du Québec a annoncé lundi la nomination de Pierre-Paul Noreau à titre de président. Il entrera en fonction le 19 mai.

Ancien président du journal «Le Droit» et journaliste au quotidien «Le Soleil», Pierre-Paul Noreau devient la 10e personne à occuper ce poste depuis la création du Conseil en 1973.

M. Noreau œuvre depuis 2019 à titre de président de la Fondation des Prix Michener qui soutient le journalisme d’enquête. Il a également siégé à plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

«Pour certains, le Conseil de presse peut paraître comme un irritant censeur éthique. Pour ma part, j’y vois au contraire l’affirmation résolue des journalistes et des entreprises de presse d’offrir aux Québécois depuis 50 ans, des contenus pertinents et de qualité, en se dotant d’un instrument qui incite à maintenir les meilleurs standards», a souligné M. Noreau dans un communiqué.

«En ces temps où le monde journalistique fait face à de forts vents contraires, il me semble que, plus que jamais, il faut se rallier autour de l’institution qu’est le Conseil, se rappeler sa finalité et le soutenir de toutes les manières possibles», a-t-il ajouté.

M. Noreau succède à Paule Beaugrand-Champagne, qui termine son deuxième et dernier mandat, et que la secrétaire générale du Conseil de presse, Caroline Locher, a tenu à «remercier très chaleureusement», alors qu’elle «a su diriger le Conseil pendant huit ans, à travers vents et marées».

«La qualité de l’information a toujours été au cœur du travail et des accomplissements de Pierre-Paul Noreau et son leadership n’est plus à démontrer», a indiqué Mme Locher au sujet de la nomination du nouveau président.

M. Noreau avait d’ailleurs déjà été administrateur pour le Conseil.

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui reçoit les plaintes du public concernant les publications de tous les médias d’information distribués ou diffusés au Québec et donne son avis relativement à la déontologie journalistique à travers ses décisions.

Mécanisme d’autorégulation de la presse, le Conseil est tripartite, composé de journalistes, de membres désignés par les entreprises de presse et de représentants du public.