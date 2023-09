Pierre Poilievre prononcera son tout premier discours aux délégués en tant que chef

QUÉBEC — Les conservateurs réunis à Québec pour le congrès politique national du parti fédéral entendront plus tard vendredi non seulement l’opinion de leur chef, mais également celle d’un homme qui, à un certain moment, voulait lui-même occuper ce poste.

L’événement incontournable de la journée pour les plus de 2000 délégués conservateurs venus à Québec sera le discours du chef Pierre Poilievre, vendredi soir.

Ce congrès a lieu presque un an jour pour jour après la victoire éclatante de M. Poilievre, au premier tour, dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, et c’est la première fois qu’il prendra la parole lors d’un congrès politique en tant que chef.

M. Poilievre montera sur scène alors que de récents sondages suggèrent que les conservateurs détiennent une avance considérable sur les libéraux, au pouvoir, ce qui remonte le moral des membres qui réclament un retour au pouvoir après avoir été exclus pendant près de huit ans.

Mais avant d’entendre leur chef, en soirée, les délégués pourront entendre vendredi midi Peter MacKay. L’ex-ministre de Brian Mulroney avait «sauté» le congrès politique virtuel en 2021 après sa défaite dans la course à la direction de 2020. Sa présence cette fois-ci à Québec est considérée par certains comme une sorte de retour au bercail.

Le parti le présente comme l’un de ses cofondateurs, en référence à son rôle dans la fusion de l’ancien Parti progressiste-conservateur, qu’il dirigeait, avec l’Alliance canadienne.

L’un des objectifs du congrès de Québec est de galvaniser les troupes en vue des prochaines élections, prévues officiellement dans un peu plus de deux ans, en octobre 2025, mais qui pourraient avoir lieu plus tôt si le gouvernement minoritaire libéral était défait en Chambre.

Les conservateurs ont dévoilé jeudi un nouveau logo ainsi qu’une vaste gamme de «produits dérivés» avec les slogans de l’heure.

Des résolutions à débattre

Les délégués devraient également discuter vendredi des changements qu’ils souhaitent apporter au manuel politique et à la constitution du parti. Les suggestions vont de déclarations sur la criminalité et la sécurité publique à l’interdiction des soins chirurgicaux et pharmaceutiques d’affirmation de genre pour les mineurs et à la protection des droits de ceux qui refusent la vaccination.

Certaines circonscriptions de la Colombie-Britannique et de Toronto demandent également de fixer davantage de priorités environnementales dans la politique officielle du parti.

M. Poilievre a fait des efforts au cours de l’été pour élargir son électorat en adoucissant son image, laissant tomber les lunettes et la veste, et adoptant le T-shirt. Il a également maintenu la décision qu’il avait prise lors des rassemblements au cours de sa campagne à la direction de se lever et de poser pour une photo avec qui le souhaite, ce qu’il prévoit également de faire lors du congrès en fin de semaine.

La dernière fois qu’il s’est adressé à une salle aussi importante de sa base, c’était après avoir remporté la direction du parti l’automne dernier. Son épouse, Anaida, l’avait présenté et avait volé la vedette à certains conservateurs en racontant son parcours d’immigrée vénézuélienne avec sa famille et poursuivant plus tard une carrière de membre du personnel politique.

Tout au long de sa tournée estivale, M. Poilievre a présenté le parti comme une option pour les Canadiens qui aspirent à l’espoir et cherchent à se soulager des prix inabordables des logements et du coût de la vie.

Le discours de M. Poilievre, vendredi soir, lui offrira l’occasion d’affiner encore davantage ce message et de montrer aux Canadiens qu’il est un premier ministre en devenir.