Piétonne happée mortellement par une voiture sur le boulevard Angrignon à Montréal

MONTRÉAL — Une piétonne a perdu la vie après avoir été heurtée par une voiture vendredi soir à Montréal.

La collision est survenue vers 20 h 50 sur le boulevard Angrignon, près du boulevard Newman, dans l’arrondissement LaSalle.

«Selon les premières informations recueillies auprès de témoins, le véhicule circulait en direction sud sur le boulevard Angrignon. La collision a possiblement eu lieu lorsque la piétonne aurait tenté de traverser la rue en direction est, entre deux intersections», a indiqué l’agente Gabriella Youakim, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La femme, âgée de 80 ans, a subi des blessures au haut du corps. Elle était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

Le conducteur, un homme âgé de 40 ans, n’a pas été blessé.

«L’alcool et la vitesse ne seraient pas en cause. Une scène a été érigée et les enquêteurs du module collision se sont déplacés sur le périmètre afin de déterminer les causes et circonstances de cette collision», a précisé l’agente Youakim.

L’enquête du SPVM se poursuit