Piètre performance du PLQ dans Marie-Victorin: Dominique Anglade accuse le coup

QUÉBEC — La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a accusé le coup, mardi, au lendemain d’une performance désastreuse de sa formation politique lors de l’élection complémentaire tenue dans la circonscription de Marie-Victorin.

En point de presse, Mme Anglade a pris le blâme pour la désaffection des électeurs de Longueuil envers le PLQ, en faisant valoir que son message devait être plus clair et sa présence sur le terrain plus soutenue.

Mais le temps commence à manquer pour la cheffe libérale en vue de changer de trajectoire et d’approche, à quelques mois du prochain scrutin général, le 3 octobre.

Lundi, dans Marie-Victorin, le PLQ a récolté une humiliante cinquième place, sous la barre des 7% d’appui populaire. Selon Mme Anglade, les électeurs libéraux ont tout simplement choisi de rester chez eux lundi, boudant le scrutin.

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Shirley Dorismond, a obtenu 35 % du vote, devenant la prochaine députée de la circonscription à la suite du départ de Catherine Fournier, suivie par le Parti québécois (PQ), avec 30 %, Québec solidaire (QS) à 14% et le Parti conservateur (PCQ) à 10 %. Depuis des décennies, la circonscription affichait des couleurs péquistes.

Il s’agit donc d’un gain pour la CAQ de François Legault, qui n’a perdu aucune des trois élections complémentaires du présent mandat, les deux autres étant Roberval et Jean-Talon. À l’Assemblée nationale, la CAQ occupe désormais 76 des 125 sièges.

Dans ce contexte particulièrement difficile pour le PLQ, la cheffe de l’opposition officielle promet de « redoubler d’ardeur », en vue d’aller davantage à la rencontre des électeurs et des militants pour livrer un message « beaucoup plus clair » qu’auparavant.