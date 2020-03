Pimaires démocrates: Joe Biden inscrit une première victoire en Caroline du Sud

L’ancien vice-président Joe Biden a remporté les primaires démocrates en Caroline du Sud.

Il s’agit de sa première victoire depuis le début du processus visant à choisir un adversaire démocrate à Donald Trump en vue de l’élection présidentielle de 2020.

Cette victoire de M. Biden pourrait freiner l’élan de Bernie Sanders, qui avait raflé les trois premiers États, avant le grand rendez-vous de mardi au cours duquel 14 États et un territoire feront connaître leur choix.

Selon un sondage de sortie des urnes de l’agence Associated Press, environ 40 % des électeurs de la Caroline ont dit que les soins de santé étaient l’enjeu qui les préoccupait le plus, comparativement à 22 % qui ont opté pour l’économie et l’emploi.

Près de neuf électeurs démocrates sur 10 ont affirmé qu’il était important que le prochain candidat démocrate soit un leader fort.

Après le dévoilement des résultats, le milliardaire Tom Steyer a annoncé samedi soir qu’il abandonnait la course à l’investiture démocrate après avoir terminé en troisième place aux primaires démocrates en Caroline du Sud.

M. Steyer a investi près de 24 millions $ US dans sa campagne, mais n’a récolté que des résultats décevants.

Il a déclaré à ses partisans rassemblés samedi soir à Columbia, en Caroline du Sud, qu’il ne voit pas honnêtement comment ce périple pourrait le mener jusqu’à la présence des États-Unis.